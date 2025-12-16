Provningsingenjör till tekniskt utvecklande konsultuppdrag
2025-12-16
Vi söker nu en provningsingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande industrikund inom utveckling av handhållna produkter. Uppdraget passar dig som är i början av din karriär och har ett starkt tekniskt intresse kombinerat med en praktisk ådra.
Som provningsingenjör arbetar du med testning och verifiering av produkter i en varierad miljö där praktiskt arbete kombineras med dokumentation och rapportering. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner och kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet.Dina arbetsuppgifter
Utföra hållfasthets- och funktionsprovning av handhållna produkter
Arbeta med testning och verifiering inom både bensin- och batteridrivna produkter
Planera, genomföra och dokumentera tester
Skriva testrapporter och sammanställa resultat
Samarbeta med andra tekniska avdelningar
KvalifikationerSkall-krav
Starkt tekniskt intresse och teknisk förståelse
Teknisk utbildning eller motsvarande teknisk erfarenhet
Praktisk läggning och intresse för testning och problemlösning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att arbeta 100 % på plats
Ett uppdaterat CV där ovanstående skall-krav tydligt framgår
Meriterande
Erfarenhet av testning, verifiering eller liknande tekniskt arbeteAnställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund
Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 september 2026 med möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Placering: Jönköping (arbete på plats)
Arbetsspråk: svenska och engelska
Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida Ersättning
