Provningsingenjör till tekniskt utvecklande konsultuppdrag

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping
2025-12-16


Publiceringsdatum
2025-12-16

Beskrivning
Vi söker nu en provningsingenjör till ett spännande konsultuppdrag hos en ledande industrikund inom utveckling av handhållna produkter. Uppdraget passar dig som är i början av din karriär och har ett starkt tekniskt intresse kombinerat med en praktisk ådra.
Som provningsingenjör arbetar du med testning och verifiering av produkter i en varierad miljö där praktiskt arbete kombineras med dokumentation och rapportering. Rollen innebär nära samarbete med flera funktioner och kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet.

Dina arbetsuppgifter
Utföra hållfasthets- och funktionsprovning av handhållna produkter

Arbeta med testning och verifiering inom både bensin- och batteridrivna produkter

Planera, genomföra och dokumentera tester

Skriva testrapporter och sammanställa resultat

Samarbeta med andra tekniska avdelningar

KvalifikationerSkall-krav
Starkt tekniskt intresse och teknisk förståelse

Teknisk utbildning eller motsvarande teknisk erfarenhet

Praktisk läggning och intresse för testning och problemlösning

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift

Möjlighet att arbeta 100 % på plats

Ett uppdaterat CV där ovanstående skall-krav tydligt framgår

Meriterande
Erfarenhet av testning, verifiering eller liknande tekniskt arbete

Anställningsvillkor
Konsultuppdrag där du blir anställd av oss och uthyrd till kund

Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 september 2026 med möjlighet till förlängning

Omfattning: 100 %

Placering: Jönköping (arbete på plats)

Arbetsspråk: svenska och engelska

Vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan ska kunna behandlas ber vi dig därför att skicka in den via vår karriärsida

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Arbetsplats
Q AB

Kontakt
Åsa Gustafsson
asa.gustafsson@qsverige.se
0708233900

Jobbnummer
9648034

