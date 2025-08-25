Provledare och assistenter sökes till högskoleprovet den 19 oktober
Stockholms Universitet / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Varje höst och vår bistår Stockholms universitet UHR i genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Syftet med provet är att mäta kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier.
Nu söker vi personal som kan arbeta på provdagen. Arbetet sker på ett flertal olika provställen runt om i Stockholmsregionen. Se information om aktuella tjänster nedan.
Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs korrekt och att föreskrifter följs. Arbetsuppgifterna inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, att leda provdeltagarna genom provets olika moment, att genomföra legitimationskontroller samt att hantera provmaterial enligt instruktioner.
Assistenten bistår provledaren i en provlokal med flera skrivande grupper. Arbetsuppgifter inkluderar bl.a. att dela ut och samla in provmaterial samt att genomföra legitimationskontroller.
Kvalifikationer Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Du ska ha en akademisk examen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska behärska flytande svenska i tal och skrift.
• Du ska ha tidigare erfarenhet av självgående arbete.
Meriterande
• Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola.
• Nuvarande eller tidigare arbete i offentlig sektor.
• Vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skola/lärosäte.
• Vana och erfarenhet av att tala inför grupp.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, stresstålig och samarbetsvillig. Du följer instruktioner och läser in dig på regler och rutiner.
Arbetet kräver ett stort engagemang, och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Inför arbetstillfället behöver du noga läsa igenom en arbetsbeskrivning samt genomgå en digital utbildning.
Arbetstiden för provledare och assistenter är kl. 07.15-17.00 (9 timmar). Timersättningen är för provledare 319,20 kr och för assistenter 229,60 kr (inklusive semesterersättning). Lunchen är obetald och reseersättning utbetalas ej.Så ansöker du
Du ansöker via högskoleprovets rekryteringssida. Fyll i dina uppgifter och ange varför du är lämpad att arbeta med högskoleprovet. Glöm inte att bifoga cv.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter åt alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Jobbnummer
9474484