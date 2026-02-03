Provledare och assistenter sökes till högskoleprovet den 18 april
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Stockholms universitet söker provledare och assistenter som är tillgängliga den 18 april. Läs mer nedan och välkommen med din ansökan redan idag genom länken nedan i annonsen!
OM TJÄNSTEN
Varje vår och höst bistår Stockholms universitet UHR i genomförandet av högskoleprovet i Stockholms län. Syftet med provet är att mäta kunskaper och färdigheter som har betydelse för förmågan att klara av högskolestudier. Stockholms universitet söker nu flertal provledare samt assistenter som kan arbeta runt om i Stockholms län den 18 april.Publiceringsdatum2026-02-03Så ansöker du
Du ansöker via högskoleprovets rekryteringssida: https://hpadmin.uhr.se/Staff/PersonalAnsokanExtern/48ecc5c1-a758-4558-a944-e1527f1c0341
Fyll i dina uppgifter och ange varför du är lämpad att arbeta med högskoleprovet. Glöm inte att bifoga CV.
ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter
Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs korrekt och att föreskrifter följs. Arbetsuppgifterna inkluderar att ge provdeltagarna tydlig och korrekt information, att leda provdeltagarna genom provets olika moment, att genomföra legitimationskontroller, att hantera provmaterial enligt instruktioner samt vakthållning.
Assistenten bistår provledaren i en provlokal med flera skrivande grupper. Arbetsuppgifter inkluderar bl.a. att dela ut och samla in provmaterial, att genomföra legitimationskontroller samt vakthållning.
Anställningsvillkor
Inför arbetstillfället behöver du noga läsa igenom en arbetsbeskrivning samt genomgå en digital utbildning.
Arbetstiden för provledare och assistenter är kl. 07.15-17.00 (9 timmar). Timersättningen är för provledare 319,20 kr och för assistenter 229,60 kr (inklusive semesterersättning). Lunchen är obetald och reseersättning utbetalas ej.
VI SÖKER DIG SOM Kvalifikationer
• Du ska ha en akademisk examen eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du ska behärska flytande svenska i tal och skrift.
• Du ska ha tidigare erfarenhet av självgående arbete.
Meriterande
• Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola.
• Nuvarande eller tidigare arbete i offentlig sektor.
• Vana och erfarenhet av pedagogiskt arbete inom skola/lärosäte.
• Vana och erfarenhet av att tala inför grupp.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, stresstålig och samarbetsvillig. Du följer instruktioner och läser in dig på regler och rutiner. Arbetet kräver ett stort engagemang, och vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sök tjänsten direkt via denna länk:https://hpadmin.uhr.se/Staff/PersonalAnsokanExtern/48ecc5c1-a758-4558-a944-e1527f1c0341
Har du specifika frågor kan du höra av dig till: hp.personal@su.se
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Stockholms universitet på deras hemsida: https://www.su.se/
och sök tjänsten direkt via denna länk: https://hpadmin.uhr.se/Staff/PersonalAnsokanExtern/48ecc5c1-a758-4558-a944-e1527f1c0341 Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117149". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9718966