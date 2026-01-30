Provledare och assistenter sökes till högskoleprovet den 18 april
2026-01-30
Högskoleprovet är ett frivilligt prov som mäter kunskaper och färdigheter och används som en av urvalsgrunderna till universitet och högskolor i Sverige. Provet ges två gånger per år och Göteborgs universitet bistår Universitets- och högskolerådet (UHR) i genomförandet av högskoleprovet i Göteborgsregionen.
Nu söker vi provledare och assistenter som vill vara med och säkerställa att provdagen genomförs på ett tydligt, tryggt och rättssäkert sätt.
Arbetet sker på följande orter: Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Partille, Mölnlycke, Vårgårda och Stenungsund.
Dina arbetsuppgifter
Provledaren leder provet i en provlokal och ansvarar för att provet genomförs korrekt enligt gällande regler. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Flera muntliga presentationer, varav en 30 minuter lång genomgång av provdagens regler
• Genomförande av legitimationskontroller
• Hantering av provmaterial enligt fastställda instruktioner
• Tidtagning under provpassen
• Övervakning av provdeltagare under provpassen
Assistenten bistår provledaren i en provlokal med flera skrivande grupper. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Utdelning och insamling av provmaterial
• Genomförande av legitimationskontroller
• Övervakning av provdeltagare under provpassen
Kvalifikationer Kvalifikationer
• Godkända studier motsvarande minst 90 högskolepoäng
• Flytande svenska i tal och skrift.
• Tidigare erfarenhet av självgående arbete
Meriterande
• Nuvarande eller tidigare arbete vid universitet eller högskola.
• Erfarenhet av arbete på myndighet eller annan lagstyrd verksamhet
• Pedagogisk erfarenhet från skola eller lärosäte
• Vana vid att tala inför grupp
• Erfarenhet av olika typer av förtroendeuppdrag
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann, strukturerad, stresstålig och samarbetsvillig. Du följer instruktioner och läser in dig på regler och rutiner.
Arbetet kräver ett stort engagemang och stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Inför arbetstillfället behöver du noga läsa igenom en arbetsbeskrivning samt genomgå en digital utbildning.
Arbetstiden för provledare och assistenter är kl. 07.00-17.00. Arvodet är för provledare 2800 kr och för assistenter 2000 kr (inklusive semesterersättning). Reseersättning utbetalas ej.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
