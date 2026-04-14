Provisionsbaserad säljare för bumperball och barnkalas i Skåne
2026-04-14
Offroad Bumpis söker en provisionsbaserad säljare som kan hjälpa till att få in nya bokningar i Skåne.
Offroad Bumpis hyr ut bumperballs till barnkalas, skolor, fritids och föreningar i Skåne. Nu söker vi dig som har rätt kontakter, är bra på att tipsa vidare och vill arbeta flexibelt med provisionsbaserad ersättning.
Om uppdraget
Som säljare hjälper du till att nå nya kunder som kan vara intresserade av att boka Offroad Bumpis. Det kan till exempel vara föräldrar som planerar barnkalas, skolor, fritidsverksamheter, föreningar eller andra grupper som söker en enkel och rolig aktivitet.
Du tipsar rätt målgrupper om tjänsten genom egna kontakter, nätverk, sociala medier eller andra relevanta kanaler. Du får en personlig kod att dela vidare till nya kunder.
Ersättning
Detta är ett provisionsbaserat uppdrag.
Kunden får 10 % rabatt på första bokningen när den personliga koden används.
Du får 20 % provision på första godkända och betalda bokningen från nya kunder som använder din kod.
Exempel på provision:
2-pack bumperballs för 600 kr ger 120 kr i provision.
10-pack bumperballs för 2 000 kr ger 400 kr i provision.
10-pack med turneringskit för 3 000 kr ger 600 kr i provision.
Provision betalas endast ut på genomförda och betalda bokningar.
Vi söker dig som
har fyllt 18 år
är seriös och ansvarstagande
kan kommunicera tydligt med kunder
är självgående och har eget driv
kan nå rätt målgrupp på ett naturligt sätt
Det är meriterande om du har erfarenhet av försäljning, kundkontakt, marknadsföring, sociala medier eller lokala nätverk i Skåne.
Omfattning och arbetsform
Det här är ett flexibelt provisionsbaserat samarbete som passar som extraarbete, vid sidan av studier, annat arbete eller eget företagande. Du styr själv när och hur du arbetar.
Viktigt att veta
Uppdraget gäller nya kunder
Kunden behöver använda din personliga kod vid bokning eller kontakt
Provision betalas endast på godkända och betalda bokningar
Spam, fejkförfrågningar eller oseriösa leads godkänns inte
Urval sker löpande
Om Offroad Bumpis
Offroad Bumpis hyr ut bumperballs i Skåne till barnkalas, skolor, fritids och föreningar med tydligt upplägg, tydliga villkor och personlig kontakt.Publiceringsdatum2026-04-14
Skicka en kort ansökan och berätta vem du är, hur du tänker nå kunder och varför du passar för uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14
Lövviksgatan 10 (visa karta
)
213 74 MALMÖ
9854251