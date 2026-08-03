Prova på jobb inom funktionsstöd, hemtjänst eller vård och omsorgsboende
Kristianstads kommun / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-08-03
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Är du intresserad av att få insyn och prova på ett arbete inom vård och omsorg? Vi söker dig som gått ut gymnasiet och som är 18-25 år och som är folkbokförd i Kristianstads kommun. Du kommer att under cirka 2 månader få möjlighet att prova på ett vård- och omsorgsyrke antingen inom funktionsstöd eller inom äldreomsorg.
Tjänsterna tillsätts löpande så ansök så snabbt som möjligt!
Matchningsgruppen är rekryterande enhet och arbetsgivare och din placering kommer att vara inom Omsorgsförvaltningen inom Kristianstad kommun.
Din roll hos oss
Du kommer under din anställning få insyn inom ett vård- och omsorgsyrke antingen inom funktionsstöd eller inom äldreomsorg. Du kommer att arbeta under handledning.
Inom funktionsstöd stöttar du personer med funktionsnedsättning. Det kan vara fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Det finns ett rikt utbud av insatser där du blir en naturlig del i att stötta och motivera. Vi har bland annat boende, daglig verksamhet, barnverksamhet, boendestöd och personlig assistans.
Dina arbetsuppgifter är att stötta våra kunder i att göra vardagen begriplig genom motiverande samtal och pedagogiska insatser. Dina arbetsuppgifter kan vara att stötta kring vardagsaktiviteter såsom måltider, tvätt, städ inköp, sociala insatser och fritidsaktiviteter. Arbetet kan också innebära att du finns med som stöd och hjälp vid personlig omvårdnad. Många av dina arbetsuppgifter innebär att stödja/hjälpa och motivera till självständighet samt att stärka kunderna i sin kommunikation och att planera sin vardag.
Inom äldreomsorg kommer du att få arbeta på ett äldreboende eller inom hemtjänsten med att på olika sätt stödja våra kunder. Dina arbetsuppgifter kan bestå av att vara behjälplig vid måltider, tvätt, städ och olika sociala aktiviteter. Arbetet kan också innebära att du finns med som stöd och hjälp vid personlig omvårdnad. Många av dina arbetsuppgifter innebär att stödja/hjälpa och motivera till självständighet.
Arbetet kan innebära arbete på kvällstid och på helger.
Under din anställning kommer du att få information om andra yrkesroller inom omsorgsförvaltningen och vi hoppas att du efter ditt prova på jobb ska bli intresserad av att arbeta vidare hos oss.
Arbetsgivaren kommer att kräva uppvisande av registerutdrag innan anställning.
Vem söker vi?
För att vara aktuell för prova på jobben behöver du vara folkbokförd i Kristianstads kommun och vara mellan 18-25 år. Vi vill att du är nyfiken på ett vård- och omsorgsyrke och gärna intresserad av vidare studier. Har du avslutande gymnasiestudier med godkända betyg är det meriterande. Det är en fördel om du har tidigare yrkeserfarenhet från exempelvis prao, APL, sommarjobb eller feriearbete. Att du kan kommunicera både muntligt och skriftligt är också ett krav.
Arbetsgivaren kommer att kräva uppvisande av registerutdrag innan anställning.
Det här är vi
Möt framtiden med oss i arbete och välfärdsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorgen och vissa arbetsmarknads- och utbildningsinsatser i kommunen. Vi har ett samlat ansvar för att förebygga och motarbeta utanförskap och stödja medborgaren till ökad självständighet.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-08-03Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Tjänsterna är tidsbegränsade med start enligt överenskommelse och varar två månader. Tjänsterna tillsätts löpande så ansök så snabbt som möjligt!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AOV-2026-56". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, Verksamheten för utbildning och arbete Kontakt
Jobbkoordinator
Lilli Leandri 0766-47 07 13 Jobbnummer
10018431