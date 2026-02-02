Prova på en dag att jobba inom vård och omsorg
2026-02-02
Är du en person som inte har någon erfarenhet av vårdjobb men är nyfiken på att byta yrkesbana eller vill ha ett sommarjobb inom vård och omsorg? Kom och prova på hur det känns att göra skillnad för någon annan under en dag!
Du kan få prova på hur det är att jobba inom hemtjänst, särskilt boende eller LSS.
Du får följa en ordinarie medarbetare på arbetsplatsen under en dag för att få en inblick i vad jobbet innebär. Exempel på vad dagen kan innehålla är att hjälpa till med personlig hygien, måltidstillberedning och matningar, aktivering, promenader, tvätt och städ, vård i livets slut och vissa medicinska insatser.
Om dig
• Du har inte arbetat inom vård- och omsorg förut.
• Du är nyfiken, lyhörd, empatisk och genuint intresserad av människor
• Du har fyllt 18 eller är 17 år och fyller 18 år inom kort. Det gäller för att du behöver vara över 18 år för att kunna hantera känsliga personuppgifter kopplat till tjänster inom vård & omsorg. Hänvisar till den här paragrafen gällande den satta 18 års gränsen:
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 1 kap. 3 § samt 2 kap. 1 §
• För att prova hemtjänst måste man inneha B-körkort
Vi erbjuder prova-på-dag under vecka 9 och 15. Du får timlön för de timmar som du arbetat. I vissa fall kan vi erbjuda prova på annan vecka.
Går du vidare till att få prova en dag i våra verksamheter kommer vi överens om dag/tid/plats.
Är du efter prova-på-dagen är intresserad av yrket kan det leda till att du får en timmanställning hos oss för .
Begränsat antal platser. Lön enligt avtal.
Välkommen med din ansökan senast 16 februari 2026!

Sista dag att ansöka är 2026-03-16

http://www.leksand.se/
Bemanningssamordnare
Lina Bergerin lina.bererin@leksand.se 0247-80232
9717975