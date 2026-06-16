Property Manager (Fastighetsansvarig/Teknisk förvaltare), Scandic Kiruna,
Scandic Hotels Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Kiruna Visa alla fastighetsskötarjobb i Kiruna
2026-06-16
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scandic Hotels Aktiebolag i Kiruna
, Umeå
, Falun
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Mitt i nya Kiruna, intill stadshuset, tornar en av Kirunas mest spännande byggnader upp sig med 231 rum, ett flexibelt möteserbjudande och en storslagen skybar med utsikt mot Kebnikaise i väst.
Nu söker vi en Property Manager till hotellet Scandic Kiruna.
På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som Property Manager har du ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!
Så ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss – och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vad innebär rollen som Property Manager?
Som Property Manager ansvarar du för att hotellet hålls i fint skick och är en trygg och säker plats för gäster och medarbetare. Scandic är hyresgäst och ansvarar driftmässigt för såväl hotellets egendom som byggnaden. Du arbetar proaktivt med brand- och säkerhet och håller i förebyggande och akut underhåll, både praktiskt och administrativt. Hållbarhet är ett viktigt ledord och du arbetar aktivt med att få in det i våra arbetssätt ytterligare. Property Manager rapporterar till hotelldirektören och ingår i hotellets lednings- och krisgrupp. Personalansvar för fastighetsskötare/-tekniker inom Property Services.
Arbetsuppgifter i rollen
• Säkerställa att myndighetskrav, åtaganden i hyresavtal samt att Scandics koncept och standarder följs • Vara Scandics kontaktyta i tekniska frågor och gränsdragning gentemot hyresvärden • Upprätta drift- och underhållsplan samt planera och delta i utförandet av daglig drift och underhåll av hotellet • Uppföljning av förbrukningar, rapportering av miljödata till myndigheter, SvanenTM etc • Analys och insatser för driftoptimering av byggnadens klimatsystem, värme och ventilation. • Budgetering och uppföljning • Systematiskt brandskyddsarbete, skalskydd och övergripande trygghets- och säkerhetsarbete, utbilda kolleger och nyanställda inom området
Vem är du?
Ansvarstagande och driv är A och O för denna tjänst, liksom struktur och organisationsförmåga. Du motiverar, handleder och deltar själv aktivt i det praktiska arbetet. Du har god förmåga att samarbeta och har stort fokus på gästnöjdhet och service
För rollen krävs erfarenhet inom teknisk förvaltning och teknisk utbildning på minst gymnasienivå. Du får gärna ha intresse för något av områdena el, VVS eller styr- och reglerteknik. Du behöver också ha goda kunskaper om brandsäkerhet, AFF-definitioner samt regelverk inom fastighet. Har du anläggningsskötarutbildning brandlarm & sprinkler och certifikat i Heta arbeten är det meriterande. I övrigt vill vi att du har god datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska.
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Vi praktiserar provanställning. Lön enligt överenskommelse.
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till oss på Scandic!
Ps, på vår hemsida kan du läsa ännu mer om tjänsten, vår kultur och våra förmåner!
Goda kunskaper i det svenska och engelska språket.
Allt börjar med dig. Att arbeta på ett av våra hotell innebär att vara en del av ett team där omtanke, samarbete och små vardagsögonblick gör skillnad. Du hjälper till att skapa den varma, hemlika känslan som kännetecknar Scandic – genom att vara närvarande, här och nu, och låta detaljerna räknas.
Vissa dagar går snabbt, andra är mer förutsägbara – ingen dag är den andra lik. Men det som alltid består är lagandan. Ni ställer upp för varandra, löser saker när de händer och är stolta över att leverera kvalitet – även när tempot är högt. Och när ni gör det vill gästerna inte bara njuta av sin vistelse – de vill komma tillbaka.
Så arbetar vi på Scandic
Vi är som bäst när vi arbetar tillsammans – över roller, hotell och team – och fokuserar på det som gör verklig skillnad i vardagen. Våra värderingar vägleder hur vi agerar och levererar: Be Pro, Be Bold, Be Caring och Be You.
Om du tror att fantastisk gästfrihet skapas genom samarbete, konsekvent kvalitet och små välgjorda ögonblick, kommer du att känna dig som hemma hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandic Hotels Aktiebolag
(org.nr 556299-1009)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Scandic Kiruna Jobbnummer
9965155