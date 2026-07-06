Projektutvecklare till Timmergården Fastigheter
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2026-07-06
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Timmergården Fastigheter söker en affärsdriven och entreprenöriell Projektutvecklare som vill bidra till vår fortsatta tillväxt. Hos oss får du en nyckelroll i att identifiera nya affärsmöjligheter, driva utvecklingsprojekt och skapa långsiktiga värden i nära samverkan med kommuner, markägare, hyresgäster och samarbetspartners.
Vi är en personlig fastighetsägare med korta beslutsvägar, stark lokal närvaro och ett långsiktigt perspektiv. Med stöd av den familjeägda NP Nilsson-koncernens resurser och kompetens får du möjlighet att utveckla projekt från idé och markförvärv till färdig handelsplats eller verksamhetsfastighet, i regioner där människor, handel och företagande kan växa och utvecklas.
Om Timmergården Fastigheter
Timmergården Fastigheter är en del av en familjeägd koncern med rötter i NP Nilsson, som startade redan 1907. Med över ett sekel av erfarenhet inom bygg, handel och fastighetsförvaltning har vi byggt upp en stark kompetens och förståelse för både fastighetsutveckling och långsiktigt ägande.
Utifrån denna grund har Timmergården Fastigheter vuxit fram som ett naturligt affärsområde i koncernen, med fokus på utveckling, ägande och förvaltning av kommersiella fastigheter. Idag arbetar vi främst med externhandel och handelsplatser, samtidigt som vi utvecklar och förvaltar fastigheter kopplade till koncernens verksamheter.
Om rollen
Som Projektutvecklare kommer du att ha en nyckelroll i bolagets fortsatta utveckling. Du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter och driva projekt från idé till genomförande.
Arbetet omfattar både strategisk mark- och affärsutveckling samt projektledning av utvalda projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och utvärdera mark- och utvecklingsmöjligheter.
Bygga och utveckla relationer med markägare, kommuner och samarbetspartners.
Genomföra marknadsanalyser, kalkyler och investeringsbedömningar.
Delta i förhandlingar kring markförvärv och exploateringsavtal.
Driva detaljplane- och utvecklingsprocesser.
Samordna arkitekter, konsulter och övriga externa resurser.
Ansvara för tidplan, ekonomi och uppföljning i tilldelade projekt.
Säkerställa att projekten utvecklas i linje med bolagets affärsmål och kvalitetskrav.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av fastighetsutveckling, exploatering eller projektledning inom bygg- och fastighetssektorn. Du har ett starkt affärsfokus och drivs av att skapa nya möjligheter och omsätta idéer till verklighet.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har relevant högskoleutbildning inom exempelvis fastighetsekonomi, samhällsbyggnad, lantmäteri eller byggteknik.
Har erfarenhet av projektutveckling, exploatering eller fastighetsutveckling.
Har god förståelse för planprocesser, fastighetsjuridik och projektkalkyler.
Är van att driva frågor självständigt och ta initiativ.
Är en skicklig relationsbyggare och förhandlare.
Har ett strukturerat arbetssätt och god affärsförståelse.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett växande fastighetsbolag.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar.
Korta beslutsvägar och en entreprenöriell företagskultur.
Stöd från en stark och långsiktig ägare i NP Nilsson-koncernen.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Vi befinner oss mitt i sommarperioden och kommer därför att påbörja genomgången av inkomna ansökningar i augusti. Urval och intervjuer sker löpande därefter, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Frågor om tjänsten besvaras av Maria Lindahl, maria.lindahl@@atalent.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Search AB
(org.nr 559019-5680)
Profilvägen 4 (visa karta
)
269 71 FÖRSLÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timmergården Fastigheter Kontakt
Rekryteringskonsult
Maria Lindahl maria.lindahl@atalent.se 0709176757 Jobbnummer
9993561