Projektutvecklare till enhet lokalförsörjning
2026-04-14
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Teknik- och fastighetsförvaltningen levererar interna tjänster för att våra kollegor i övriga verksamheter ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi ansvarar för drift och utveckling av allmän platsmark och utfärdar tillstånd så att kommunkoncernen och näringslivet kan bedriva sin verksamhet. Vi ser också till att barn, elever och omsorgstagare får god och näringsriktig kost och att kommunens lokaler är välskötta och lämpliga för sitt ändamål.
Det arbete vi gör påverkar direkt människors vardag. Varje dag, året om. Vi skapar förutsättningar för ett vackert, tryggt och hållbart Kalmar.
Lokalförsörjningsenheten är en del av teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsverksamhet och består av cirka 40 medarbetare. Tillsammans ser vi till att kommunens verksamheter har funktionella och ändamålsenliga lokaler. Vårt uppdrag spänner över hela kedjan - från strategisk lokalplanering till byggprojekt och efterföljande förvaltning, drift och skötsel av kommunens fastigheter. Hos oss bidrar du till att skapa hållbara och välfungerande miljöer för kommunens verksamheter och invånare.
Vill du vara med och forma framtidens byggprojekt? Som projektutvecklare hos oss på lokalförsörjningsenheten får du en central roll i att analysera, utveckla och kvalitetssäkra projekt i tidiga skeden. Här får du använda din tekniska kompetens och jobba tillsammans med andra för att skapa trygga, hållbara och genomtänkta lösningar som verkligen gör skillnad.
Arbetsuppgifter
Som projektutvecklare ansvarar du för fastighetsverksamhetens förstudier och är beställarrepresentant för nya byggprojekt. Du tar fram förslag på hur lokalbehov kan omsättas i praktiken och är en viktig länk i kedjan från behovsanalys till en välfungerande, kostnadseffektiv och framtidssäkrad verksamhetslokal.
I rollen ansvarar du för att självständigt planera och genomföra de utredningar som krävs i förstudie- och tidiga projektskeden. I förstudien utreder du projektets förutsättningar, har dialog med lokalnyttjare och sakkunniga och tar fram tekniska underlag. Efter genomförd förstudie blir du beställarrepresentant gentemot vår byggenhet.
Det här är en roll för dig som trivs i en varierande vardag, där du får kombinera teknik, problemlösning, samverkan och kreativitet. Du får stort utrymme att påverka processer och resultat, och du blir en viktig del av ett team som drivs av att göra skillnad på riktigt. I din roll ansvarar du även för Kalmar kommuns byggstrategi. Till din hjälp har du ett gäng engagerade kollegor med olika specialistkompetenser.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Relevant akademisk utbildning från högskola eller universitet med inriktning mot byggnadsingenjör eller motsvarande. Du kan också ha teknisk kompetens från yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* God förmåga att uttrycka dig i svenska språket i såväl tal som i skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* Projektledning och projektstyrning
* Arbete i förstudie eller tidiga projektskeden
* Arbete med CAD/Revit
* Arbete med Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR)
Om du även har erfarenhet av någon arbetsledande roll ses det som ett plus.
Vi söker dig som är både kommunikativ och strukturerad och som trivs i en roll där du får använda ditt driv och engagemang för att leda både dig själv och andra framåt. Du är trygg i att fatta egna beslut och kan avgränsa uppdrag på ett målmedvetet och strategiskt sätt, där hänsyn tas till kostnad, risk och resultat. Du är kreativ i att identifiera och utveckla lösningar när förutsättningar förändras.
Rollen kräver en prestigelös och samarbetsorienterad person som har lätt för att bygga relationer. Du är lyhörd, kan uppfatta olika behov och perspektiv och har en god pedagogisk förmåga där du anpassar kommunikationen efter sammanhang och mottagare. Framför allt trivs du med att arbeta tillsammans med andra människor och bidrar till en positiv och professionell laganda där vi skapar värde tillsammans.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318448".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
Kalmar kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare vision
Hampus Kihlström 010- 352 10 62
