Projektutvecklare med fokus på ansökan av externa medel
Lunds kommun / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som projektutvecklare kommer du att vara en del av teamet för extern finansiering på kommunkontoret.
Ditt uppdrag innebär att koordinera och stödja arbetet med ansökningar till externa finansiärer inom kommunens prioriterade områden. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att koordinera ansökningar, där du håller ihop processen från idé till inskickad ansökan i nära samverkan med kollegor och samarbetspartners - både inom och utanför kommunen. Du utgör också stöd till kollegor inom kommunen i ansökningsprocesser i form av rådgivare och kvalitetsgranskare. En viktig del i uppdraget är att omvärldsbevaka och sprida information om externa finansiärer och trender för att tillvarata finansieringsmöjligheter. Du bidrar till att upprätthålla och vidareutveckla i kommunens arbetssätt för externt finansierade projekt, i nära samarbete med kollegor och andra verksamheter.
Vi söker dig
Vi söker dig som har:
- 1-5 års erfarenhet av arbete med extern finansiering och projekt.
- erfarenhet av samverkan mellan olika samhällssektorer, exempelvis offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.
- akademisk examen i statsvetenskap eller annan utbildningsinriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Det är därtill positivt om du har:
- erfarenhet av relevant arbete i kommun, myndighet eller annan offentlig organisation.
- dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ansökningar till olika program och myndigheters utlysningar.
- erfarenhet av samordnande roller och arbete kopplat till hållbar tillväxt, innovation och samhällsutveckling.
Som person är du självgående och strukturerad och trivs i en samordnande roll där du ser till helheten och skapar ordning i samarbetet mellan olika aktörer. Du är serviceinriktad, har gott omdöme, ett engagerat förhållningssätt och lätt för att hantera mycket information och snabbt sätta sig in i olika verksamhetsområden. Du tycker om att skriva och har en känsla för att uttrycka budskap på ett tydligt och lättillgängligt sätt. God samarbetsförmåga, liksom vana av att driva flera processer parallellt är av stor vikt. Arbetet förutsätter att du uttrycker dig obehindrat i tal och skrift både på svenska och engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter vilka bidrar till samarbetet och helheten i teamet.
Vi erbjuder dig
Tjänsten är tidsbegränsad till och med 30/9 2026, med eventuell möjlighet till förlängning.
Hos oss får du en utvecklande tjänst med många kontaktytor internt och externt, i en kommun med höga ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om rekryteringen
I den här rekryteringen har vi valt bort det personliga brevet och ersatt med urvalsfrågor. Dina svar är därför viktiga i vårt urvalsarbete.
Vi kommer att hålla första digitala intervjuer via Teams den 14+17 november och slutintervjuer på plats 20+24 november. Vi ber dig planera din tillgänglighet.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på enheten för externa relationer som är en del av avdelningen för hållbar tillväxt på kommunkontoret. Avdelningens uppdrag är att stödja och driva aktiviteter som stärker kommunens näringsliv, innovationsförmåga och arbete med hållbar samhällsutveckling. Genom aktiviteter och projekt i samverkan med kommunens aktörer och medborgare ska avdelningen bidra till effekter som främjar hållbar tillväxt.
Enheten för externa relationer utvecklar och samordnar Lunds kommuns externa relationer i syfte att stärka Lund som en internationell universitetsstad och tillväxtmotor. Enheten är ett stöd för kommunkoncernen i arbetet med externa och internationella relationer.
På kommunkontoret arbetar cirka 400 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
