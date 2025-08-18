Projektutvecklare med ansvar förarfunktioner/ergonomi Göteborgs Spårvägar
2025-08-18
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 141 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass?Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vill du bidra till framtidens kollektivtrafik genom att förbättra förarmiljö och funktioner i Göteborgs nya spårvagnar? Har du teknisk förståelse, erfarenhet från förarsidan och driv att göra skillnad? Då kan du vara den vi söker.
Enheten Ny spårvagn söker nu en projektutvecklare som tar ansvar för förar- och trafikrelaterade frågor samt ergonomi inom våra spårvagnsprojekt. Vi arbetar på uppdrag av Västtrafik med att upphandla, kvalitetssäkra och leverera nya spårvagnar till stadens kollektivtrafik. Just nu arbetar vi med leverans av M34 och står inför uppstart av arbetet med kommande spårvagn - M35.
Om rollen
Du ingår i den tekniska gruppen och ansvarar för frågor som rör förarsituationer, förarfunktioner, trafik och ergonomi. Du är sammanhållande inom ditt ansvarsområde och har nära dialog med både leverantör och driftorganisation. Du arbetar praktiskt, operativt och samordnande genom hela projektkedjan från kravställning och upphandling till test, inspektion och leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Ansvara för och driva tekniska ärenden kopplat till förarfunktioner, trafik och ergonomi
• Planera och delta i möten med leverantörer och interna projektparter
• Planera, genomföra och följa upp testkörningar och inspektioner, både i Sverige och utomlands
• Säkerställa att krav inom ditt ansvarsområde uppfylls vid leverans av nya spårvagnar
• Delta i alla faser vid upphandling och leverans av nya spårvagnar från kravställning till mottagande
• Dokumentera, återkoppla och samverka med teknisk arbetsledare och projektledare
• Bidra till att uppfylla avtal, lagar, interna styrdokument och verksamhetsmål
Rollen innebär frekventa resor, ibland med kort varsel.Kvalifikationer
• Gymnasieexamen, gärna teknisk inriktning
• Tekniskt intresse och förståelse för spårfordon och deras delsystem
• Erfarenhet som spårvagnsförare eller av att arbeta med utformning av förarmiljöer
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt
• God digital och administrativ förmåga
• Körkort med lägst behörighet B
• Möjlighet att resa i tjänsten och är flexibel att resa med kort varsel, både inom Sverige och utomlands
• Uppfyller kraven enligt TSFS 2019:113
Meriterande:
• Teknisk vidareutbildning
• God tyska i tal och skrift
• Behörighet att framföra spårvagn (minst C-behörighet, Göteborgs Spårvägar)
Som person är du ansvarsfull och säkerställer att ditt arbete håller hög kvalitet och genomförs enligt plan. Du är driven, tar initiativ och driver frågor självständigt framåt. Din strukturerade arbetsstil gör att du kan hantera flera parallella processer samtidigt och leverera i tid.
Du har en god helhetssyn och kan sätta in dina frågor i ett större sammanhang, där teknik, ergonomi, säkerhet och trafik samverkar. Eftersom rollen innebär samarbete med flera funktioner, både internt och externt, är du samarbetsinriktad, tydlig och lyhörd. Du är trygg i att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag och trivs i en roll där du får kombinera teknik, projektutveckling och samhällsnytta.
Därför ska du välja oss
Vi erbjuder en viktig och utvecklande roll i ett projekt som formar framtidens spårväg i Göteborg. Hos oss får du arbeta nära tekniken och ha direkt påverkan på hur förarmiljö och funktioner utformas i våra nya spårvagnar. Du blir en del av ett kunnigt och engagerat team där din erfarenhet och ditt perspektiv verkligen räknas. Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete med stort eget ansvar och möjlighet att påverka framtidens spårvagnar - på riktigt.
Vi vill ge alla kandidater en så fördomsfri och rättvis bedömning som möjligt där alla får samma förutsättningar. Därför använder vi arbetspsykologiska färdighetstester för de kandidater som uppfyller kvalifikationerna.
Dessa skickas ut till dig via e-post så var extra observant på det.
Göteborgs Spårvägar är en drogfri arbetsplats och tillämpar alltid drogtest vid nyanställningar.
Vårt föreslagna lönespann för tjänsten är 40 000 - 45 000. Slutgiltig lön beror på antal års erfarenhet samt hur väl de övriga uppsatta kraven för tjänsten uppfylls.
Provanställning sex månader tillämpas.
Låter det fortfarande intressant? Varmt välkommen att skicka in din ansökan.
ÖVRIGT
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
