Projekttjänst 2026-2027 Öppenvård Barn Och Unga Inklusive Sspf-Koordinator
Hagfors Kommun / Socialsekreterarjobb / Hagfors Visa alla socialsekreterarjobb i Hagfors
2026-04-23
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagfors Kommun i Hagfors
, Kil
, Hammarö
, Säffle
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Arbetsplats
Du ska vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med socialtjänsten, skolan, polisen och fritidssektorn. Tjänsten är organiserad vid individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsgrupp vid Hagfors kommun. Arbetet kommer ske i nära samverkan med de andra aktörerna. Publiceringsdatum2026-04-23Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår arbete inom barn- och ungdomsgruppens öppenvård samt uppdrag som SSPF koordinator på 50%. SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidssektorn. Det är ett arbetssätt och en samverkansform som är avsedd för brottsförebyggande arbete kring barn och ungdomar som bedöms vara i riskzonen för kriminalitet och/eller skadligt bruk och beroende.
Som koordinator för SSPF-arbetet samordnar och leder du samverkansforum SSPF samt samordnar individärenden som aktualiseras i SSPF. Du kommer att samverka med flera aktörer både internt och externt. Du koordinerar insatser för att förebygga att barn och unga dras in i kriminalitet, skadligt bruk och beroende eller andra riskbeteenden, genom att sammanföra professionella från dessa aktörer för att skapa gemensamma handlingsplaner kring en ungdom och hens familj. Samordnaren leder möten, skapar en samlad bild och ser till att stöd och åtgärder blir effektiva. Du kommer att ha kontakt både med professionella aktörer, vårdnadshavare, barn/unga och dess nätverk. Du kommer att vara delaktig i att driva utveckling i det brottsförebyggande arbetet utifrån social hållbarhet.Kvalifikationer
Du är socionom, socialpedagog (treårig utbildning) eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Meriterande är att du har erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete, arbete med familj, barn och unga i öppenvård.
Vi lägger stor vikt vid att du är ansvarsfull, flexibel och uthållig samt har en god förmåga att få till stånd samarbete med familjer, vårdnadshavare, barn, unga och interna/externa samverkanspartners. Du har dokumentationsvana och en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har förmåga att driva utvecklingsprocesser i samverkan med andra aktörer.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
B-körkort är ett krav och registerutdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras in. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, ange löneanspråk.Övrig information
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Känner du igen dig och lockas av uppdraget? Då kan det vara dig vi ser som vår nya kollega.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef IFO
Carina Stålhandske carina.stalhandske@hagfors.se 0563-18639
9872630