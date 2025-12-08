Projektstrateg till Kommunledningskontoret i Upplands Väsby kommun
2025-12-08
Vi söker en strategisk och kommunikativ projektstrateg som vill spela en nyckelroll i samlokaliseringen till nytt kommunhus och implementeringen av kommunens nya arbetsplatsstrategi.
Inflyttning till kommunens nya kommunhus planeras till hösten 2026. Innan dess krävs det mycket förberedande arbete när kommunens administrativa tjänster och service ska samlas på en adress. Vi hoppas att du tillsammans med oss vill skapa bra förutsättningar i det utvecklingsarbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett utmanande och omväxlande arbete med en stor variation av arbetsuppgifter. Du blir en del av ett team som är navet i ett verksamhetsnära arbete för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Väsbybor och medarbetare i det nya kommunhuset. Du sitter organisatoriskt direkt under kontorschefen för kommunledningskontoret med närhet till många centrala processer i kommunen.
Upplands Väsby kommun är inne i ett spännande utvecklingsskede. Vi skapar moderna och tillgängliga lokaler för medarbetare och kommunens besökare. Vi söker dig som vill vara med och stötta oss i projektet med att förbereda och planera inför samlokalisering till ett gemensamt kommunhus. I projektet arbetar projektledare, delprojektledare, projektkoordinator, arkitekt och utvecklingsledare.Om tjänsten
Du är direkt underställd kommunledningskontorets kontorschef, men jobbar på uppdrag av projektledare och som en viktig del i teamet för nytt kommunhus. I rollen ingår att tillsammans med övriga i projektet och i nära dialog med verksamheten planera och förbereda för samlokalisering till ett gemensamt kommunhus. Mycket fokus kommer också att ligga på att ge medarbetarna rätt förutsättningar att lyckas i en aktivitetsbaserad miljö. Du kommer bland annat att:
- Genomföra behovsanalyser tillsammans med olika verksamheter i kommunen, samt sammanställa data och insikter som underlag för beslut.
- Ha en nära dialog med verksamheten inför samlokaliseringen för att säkerställa en god arbetsmiljö och en god service till medborgare.
- Skriva rapporter, nulägesbeskrivningar och rekommendationer till projektledning och kommunens ledningsgrupp.
- Planera och hålla i workshop, informationsmöten och utbildningar för att öka förståelsen och skapa engagemang inför kommunens nya strategi.
Projektgruppen har ett nära samarbete, är flexibla och prestigelösa då arbetsuppgifterna skiftar mellan operativt arbete och strategisk planering under vissa perioder.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig
- Erfarenhet av strategisk utveckling av arbetsplatser inom offentlig sektor
- Tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom större projekt med ett strategiskt ansvar, gärna inom offentlig sektor.
Som person är du strukturerad och van att jobba i processer som kräver en hög grad av samordning och noggrannhet. Vidare är du samarbets- och lösningsorienterad med en god social förmåga, vilket för oss innebär att du tar delaktighet på stort allvar och säkerställer en nära dialog med verksamheterna. Att vara kreativ och smidig för att hitta vägar framåt i hantering av komplexa frågor är en personlig egenskap som vi värdesätter högt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby Kontakt
Maria Röstberg 0859097156
