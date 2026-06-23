Projektstrateg till Hyresgästföreningen region Sydost
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2026-06-23
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Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.
Är du personen som får människor, idéer och projekt att hänga ihop? Trivs du i komplexa sammanhang där många behöver samverka för att skapa verklig förändring? Vill du arbeta strategiskt med projekt och aktionsinsatser som stärker hyresgästers rättigheter, inflytande och organisering?
Då kan det här vara rollen för dig.
Ditt uppdrag
Som projektstrateg hos oss ansvarar du för att samordna, utveckla och hålla ihop region Sydosts större verksamhetsövergripande projekt och aktionsinsatser.
Du skapar struktur, riktning och utveckling i projekt där flera delar av organisationen behöver arbeta tillsammans – exempelvis inom juridik, förhandling, folkrörelse, kommunikation och medlemsutveckling.
I rollen kommer du att:
Samordna regionens större projekt och aktionsinsatser
Utveckla arbetssätt, metoder och strukturer för projekt- och aktionsarbete
Koordinera insatser mellan olika funktioner, yrkesroller och nivåer i organisationen
Stödja lokala ansvariga i projektledning, planering och koordinering
Bidra till tydlighet, samsyn och framdrift i komplexa processer
Identifiera behov av samordnade insatser och bidra till ett mer proaktivt arbetssätt
Fånga upp risker, möjligheter och utvecklingsbehov i ett tidigt skede
Säkerställa att erfarenheter och lärdomar från projekt tas tillvara och utvecklar organisationens arbetssätt över tid
Du blir en viktig sammanhållande kraft i regionens arbete – där du hjälper organisationen att arbeta mer strategiskt, samordnat och långsiktigt.Publiceringsdatum2026-06-23Bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av projektledning, förändringsarbete eller samordning i komplexa organisationer – och som trivs i en roll där relationer, struktur och framdrift är avgörande.
Du har förmåga att hålla ihop många parallella processer samtidigt och är trygg i att leda arbete utan formellt personalansvar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning, samordning eller utvecklingsarbete
Har god förmåga att skapa struktur och driva processer framåt
Har erfarenhet av att arbeta i organisationer där många olika funktioner behöver samverka
Har mycket god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skriftKvalifikationer
Erfarenhet av förändrings- eller utvecklingsarbete
Förmåga att koordinera komplexa processer och flera kontaktytor samtidigt
God analytisk och organisatorisk förmåga
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom idéburen eller medlemsstyrd organisation
Erfarenhet av aktionsarbete, organisering eller påverkansarbete
Erfarenhet av att arbeta nära både tjänstepersoner och förtroendevaldaDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du:
Strategisk och strukturerad, du skapar riktning och tydlighet i komplexa processer.
Initiativtagande, proaktiv och lösningsorienterad, du fångar upp behov, driver arbetet framåt och ser möjligheter även i utmanande situationer.
Kommunikativ och relationsskapande, du skapar samsyn, tydlighet och delaktighet mellan olika delar av organisationen och bygger förtroendefulla samarbeten.
Inspirerande och inkluderande, du skapar engagemang, bygger relationer och bidrar till ett positivt klimat där människor känner sig välkomna, sedda och motiverade att bidra
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa. Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Placeringsort är Linköping, Jönköping eller Växjö.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 21 augusti. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa enhetschef Maria Bergagård 072-648 70 24 eller via mail maria.bergagard@hyresgastforeningen.se
. Våra fackliga representanter kommer du bäst i kontakt med via mail, Handels handels.sydost@hyresgastforeningen.se
eller Saco akademikerna.sydost@hyresgastforeningen.se
. Observera att rekryteringen pågår under sommaren och semesterperioden. Detta kan medföra längre svarstider från både rekryterande chef och fackliga representanter. Vi tackar för visad förståelse och återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss gärna på https://www.linkedin.com/company/hyresgastforeningen/
Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive region och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Region Sydost är en arbetsplats som sträcker sig över 52 kommuner och sex län. Vi har drygt 80 000 medlemmar och ca 100 anställda. Vi har ett antal kvalificerade yrkesgrupper och våra medarbetare jobbar självständigt med stort ansvar och får därför stora utvecklingsmöjligheter. Olika yrkesgrupper arbetar ofta tillsammans, samt även med förtroendevalda och i direkt kontakt med medlemmar. Det ställer krav på att anställda känner sig som en del av helheten i organisationen och förstår innebörden av att verka i en folkrörelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen
, https://www.hyresgastforeningen.se/
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Hyresgästföreningen Jobbnummer
9975718