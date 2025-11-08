Projektstöd med yrkesarbetarbakgrund - Göteborg
Från verktyg till projektledning? Ta nästa steg i byggbranschen!
Har du jobbat som snickare, betongarbetare eller inom något annat byggyrke - och känner att det är dags att ta nästa steg i karriären? Här får du chansen att använda din praktiska erfarenhet på ett nytt sätt och vara med och driva byggprojekt framåt!
Om rollen
Vi söker dig som vill kombinera din byggtekniska kompetens med administrativa och samordnande uppgifter. I den här rollen blir du ett viktigt stöd till våra projektledare - en nyckelperson som ser till att projekten rullar på som de ska, från planering till färdigt resultat.
Du kommer att arbeta hos vår kund på Hisingen, där det är ett tight gäng som stöttar varandra, har nära till skratt och där det alltid är högt i tak. Vår kund är verksam inom byggbranschen med fokus på butiksetableringar. Deras verksamhet präglas därför av korta och snabba projekt där förutsättningarna snabbt kan ändras. Arbetsuppgifter
• Stötta projektledarna med dokumentation, uppföljning och beställningar
• Samordna leverantörer och entreprenörer
• Vara länken mellan kontoret, projektledarna och byggplatsen
• Bidra med din byggtekniska förståelse och öga för detaljer
• Skapa struktur och effektivitet i pågående projekt
• Vid behov delta ute på projekten för att se till att allt flyter på i praktiken
Rollen är till största del kontorsbaserad (cirka 95%), men din tidigare erfarenhet som yrkesarbetare är det som gör skillnaden - du vet hur verkligheten fungerar och kan omsätta den kunskapen till ordning och framdrift i projekten.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Har en bakgrund som yrkesarbetare, gärna snickare eller liknande
• Har god förståelse för byggprocessen och ett intresse för planering och struktur
• Trivs med att ha många kontaktytor och hålla ihop flera trådar samtidigt
• Är noggrann, kommunikativ och gillar att ha koll på detaljernaOm tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Centrala Hisingen, Göteborg
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående
Anställningsform: Du börjar som konsult via Posti, med mycket goda möjligheter att bli övertagen av kund.Profil
Din profil
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet från byggbranschen - gärna som snickare, betongarbetare eller inom ett liknande hantverksyrke. Du har god förståelse för hur ett byggprojekt fungerar i praktiken och vill nu ta steget vidare till en mer koordinerande och administrativ roll, där du kan använda din praktiska kunskap på ett nytt sätt.
Kanske har du tidigare arbetat som yrkesarbetare och vill utvecklas mot projektledning, eller så har du redan erfarenhet av en stödjande roll inom bygg där du fått jobba i projekt med fokus på nyetableringar av butiker.
Det som utmärker dig är din positiva inställning, ditt driv och din förmåga att samarbeta. Du gillar ordning och struktur, trivs med att hålla ihop flera trådar samtidigt och får energi av att se saker hända. Du är självgående, trygg i din yrkesroll och har ett gott öga för detaljer - både på ritningen och i verkligheten.Så ansöker du
Låter det här som rätt steg för dig?
Välkommen att höra av dig - vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
