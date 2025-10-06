Projektspeditör till industrikund i Finspång - konsultuppdrag
Vi söker nu en Projektspeditör till vår kunds verksamhet i Finspång!
Som Projektspeditör blir du en nyckelperson i leveransen av kundprojekt inom nyproduktion - där du ansvarar för transportrelaterade frågor från orderstart till leverans. Uppdraget är ett konsultuppdrag på ett år med möjlighet till förlängning, och arbetet sker på plats i Finspång.
Om uppdraget
I rollen som Projektspeditör arbetar du som delprojektledare inom spedition och ser till att varje projekt får en smidig, säker och kostnadseffektiv leverans.
Du kommer bland annat att:
Driva transportrelaterade frågor och säkerställa att leveranser sker i tid enligt kundens förväntningar.
Genomföra upphandlingar, inköp och budgetuppföljning för att säkerställa ekonomisk kontroll i projekten.
Hantera avtal, transporthandlingar, tullfrågor och dokumentation i enlighet med lagar, regler och kundkrav.
Vara i nära kontakt med leverantörer, transportagenter, kundrepresentanter och interna samarbetspartners.
Aktivt lösa eventuella problem under projektets gång och bidra till hög kundnöjdhet.
Rollen kombinerar både operativt och strategiskt arbete och ger dig ett brett ansvar för logistikens helhet i projekten. Som Projektspeditör blir du en del av speditionsavdelningen, där just denna roll är den mest avancerade inom teamet.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom logistik, transport eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
2-5 års erfarenhet inom logistik, import/export eller spedition.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Meriterande
Erfarenhet av internationella transport- och tullfrågor samt avtalsskrivning.
Erfarenhet av att projektleda andra resurser.
Kunskaper i SAP.
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis spanska, tyska eller ryska.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
