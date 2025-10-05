Projektspeditör som säkrar leveranser i komplexa kundprojekt
Avaron AB / Speditörsjobb / Finspång Visa alla speditörsjobb i Finspång
2025-10-05
Publiceringsdatum2025-10-05Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag som matchar erfarna specialister med uppdrag där de gör verklig skillnad. Vi drivs av kvalitet, snabb återkoppling och nära samarbete med både kunder och konsulter. Hos oss får du ett engagerat stöd före och under uppdraget.Dina arbetsuppgifter
Detta är ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Finspång. I rollen arbetar du som delprojektledare inom spedition och ansvarar för att varje kundprojekt får en smidig och kostnadseffektiv leverans från orderstart till leverans.
Driva och koordinera transportrelaterade frågor så att leveranser sker i tid enligt förväntan
Genomföra upphandlingar och inköp samt följa upp budget för god ekonomisk kontroll
Hantera avtal, transporthandlingar, tullfrågor och dokumentation enligt lagar, regler och kundkrav
Ha löpande kontakt med leverantörer, speditörer/transportagenter, kundrepresentanter och interna parter
Identifiera risker, lösa uppkomna problem och bidra till hög kundnöjdhet
Ingå i kundens speditionsavdelning och ta ett brett ansvar för logistikens helhet i projekten
Kvalifikationer (Ska-krav)
Relevant eftergymnasial utbildning inom logistik eller motsvarande arbetslivserfarenhet
2-5 års erfarenhet av logistik, import/export eller spedition
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office
Möjlighet att arbeta på plats i Finspång
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av internationella transporter, tullprocesser och avtalsskrivning
Erfarenhet av att leda eller koordinera andra resurser i projekt
Kunskaper i SAP
Ytterligare språkkunskaper, exempelvis spanska, tyska eller ryskaSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
