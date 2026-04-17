Projektsamordnare till staben på Samhällsutvecklingskontoret
Vill du vara med och göra skillnad i Täbys fortsatta utveckling? Just nu söker staben på Samhällsutvecklingskontoret en projektsamordnare som vill bidra till struktur, kvalitet och samordning i vårt viktiga samhällsbyggnadsarbete.
Om jobbet
Inom staben på Samhällsutvecklingskontoret arbetar vi med att stödja kontorets ledning och verksamhet genom samordning, utveckling och kvalitetssäkring av processer, projekt och intern styrning.
Som projektsamordnare har du en central roll i att skapa struktur och stöd för kontorets projekt- och styrningsarbete. Du rapporterar till stabschefen och arbetar nära chefer, projektledare och andra nyckelfunktioner inom kontoret.
En viktig del av uppdraget är att vara en kvalificerad användare och ett stöd i projektstyrningsverktyget Balder (Canea One). Du kommer att bygga upp en hög systemkompetens och fungera som stöd till chefer och medarbetare i deras användning av verktyget, exempelvis kopplat till projektuppföljning, statusrapportering och arbetsprocesser.
Rollen omfattar också omfattande samordning av styrgrupper och interna forum, där du ansvarar för planering, dagordningar, mötesunderlag, protokoll och uppföljning. Du samordnar bland annat styrgrupper inom investering, anläggning, el och fastighet samt interna beredningsprocesser inför politiska beslut.
Vidare ingår ansvar för intern kommunikation och medverkan och planering av olika kontorsövergripande aktiviteter, så som interna konferenser och utbildningar. Du bidrar även i särskilda utvecklingsprojekt och fungerar som en viktig sammanhållande länk i stabens arbete.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsbyggnad, offentlig förvaltning, ekonomi, administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom projektadministration, verksamhetsstöd eller samordningsroller
erfarenhet av att arbeta med projektstyrning, processer och samordning i komplexa organisationer
erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation, exempelvis kommun, region eller motsvarande offentlig verksamhet
mycket god administrativ förmåga och vana att arbeta strukturerat med flera parallella processer
god vana av digitala system och förmåga att snabbt sätta dig in i nya verktyg
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av projektstyrningsverktyg, gärna Canea One, Antura eller liknande system
erfarenhet av mötessamordning, protokollföring och ledningsstöd
erfarenhet av utvecklings- och förbättringsarbete inom processer och arbetssätt
Som person är du strukturerad, självgående och serviceinriktad. Du trivs i en samordnande roll där du får hålla ihop många olika arbetsflöden samtidigt och skapa ordning i komplexa sammanhang. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer med olika funktioner i organisationen.
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och har förmåga att driva frågor framåt med både kvalitet och effektivitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Täby kommun erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära samhällsutvecklingen i en av Sveriges mest välskötta kommuner, där du bidrar till att skapa struktur och kvalitet i projekt som formar framtidens Täby.
På vår webbplats
kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.
Låter det intressant? Välkommen att registrera dig via "Ansök". Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid
Tillsättning sker enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 2026-04-30. Urval och intervjuer sker löpande varför tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om rekryteringsprocessen
I Täby kommun genomförs rekrytering utifrån metodiken kompetensbaserad rekrytering. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process.
I det fall tjänsten är säkerhetsklassad kommer även en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före beslut om anställning.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Behandling av personuppgifter
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar. Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på https://www.taby.se/personuppgifter.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Så ansöker du
