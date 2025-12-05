Projektsamordnare till SEK Svensk Elstandard!
2025-12-05
För dig med stort tekniskt intresse och som trivs i en administrativ roll där du får vara med och forma ett hållbart samhälle genom elektrifiering- se hit! Du kommer att fungera som en administrativ ryggrad för SEKs kommittéer och ansvara för att dokumentera tekniska processer. Det är en roll där kreativitet och innovation spelar en central roll, och dina idéer och visioner kommer att vara avgörande för att forma framtiden!
OM TJÄNSTEN
SEK Svensk Elstandard är en organisation som driver på för standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Nu expanderar de sin verksamhet och letar efter nya talanger inom koordinering, stöd och medlemsrekrytering för att stärka sina befintliga och kommande tekniska initiativ.
Som samordnare ansvarar du för att ge administrativt stöd åt olika tekniska kommittéer. Du har en nyckelroll i att locka nya intressenter och experter till dessa kommittéer och grupper. Vidare är du en ambassadör för att sprida kännedom och öka förståelsen för SEK Svensk Elstandard och dess fördelar för dem som deltar i standardiseringsprocessen.
Arbetet sker i huvudsak på kontorstid, men kommer att innebära resor inom Sverige för både mässor och uppsökande verksamhet.
Du erbjuds
• En trygg arbetsplats där du får forma och utveckla rollen efter eget initiativ i ett nära samarbete med kollegorna i teamet
• Möjligheten att påverka utformningen av ett mer hållbart samhälle genom den elektroteknisk standardiseringen som sätter praktiska regler och riktlinjer framåt
• Mentorskap, anpassad utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
• Med hjälp av ditt tekniska intresse och kunskap planera, strukturera och administrera arbeten och möten inom befintliga tekniska kommittéer
• Söka upp och kontakta relevanta företag och andra intressenter för deltagande i SEKs olika verksamhetsområden
• Sammanställa och utföra teknisk dokumentation i möten tillsammans med annat administrativt kommittéarbete
• Strategiskt lägga upp planering för uppstart av nya grupper och kommittéer och att därefter etablera dessa inom nya teknikområden
VI SÖKER DIG SOM
• Har en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom elektroteknik eller liknande
• Har stort tekniskt intresse
• Har god kommunikativ förmåga i både muntlig och skriftlig svenska och engelska då mycket av ditt arbete kräver teknisk dokumentation
• Har goda kunskaper inom Officepaketet
Det är meriterande om du har
• B-körkort
• Arbetslivserfarenhet inom elinstallation
• God vana av skrivande, i rollen kommer du att sammanfatta informationsdokument både på svenska och engelska
Som person är du bra på och intresserad av att uttrycka dig i tal och skrift. Du trivs i sociala sammanhang och har ett stort teknikintresse. Att kunna kommunicera och engagera andra människor är egenskaper som kommer att värderas särskilt högt. Du känner dig bekväm med att planera och genomföra möten, i såväl större som mindre grupper. Vidare är du självgående med en stor ambition för att skapa positiva resultat i det uppsökande arbetet där målsättningen är att värva fler medlemmar och experter till SEKs kommittéverksamhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SEK Svensk Elstandard (SEK) är en ideell svensk standardiseringsorganisation med frivilligt deltagande från svenska myndigheter, skolor, företag och organisationer som har intresse av att delta i arbetet med tekniska regler inom det elektrotekniska området. Inom organisationen finns drygt 800 aktiva medlemmar samt ungefär 350 olika företag registrerade. SEK verkar genom sina medlemmar och intressenter för att genom standarder skapa goda förutsättningar för ett bättre, säkrare och ett mer hållbart och verkningsfullt svenskt el-samhälle.
SEK ansvarar för och fastställer all svensk standard inom det elektrotekniska området. SEK är också Sveriges representant inom den europeiska standardiseringen, CENELEC, samt inom den internationella standardiseringen. IEC.
SEKs tekniska verksamhet bedrivs i en kommittéstruktur vilken speglar arbetet inom IEC och CENELEC där olika kommittéer ansvarar för olika elektrotekniska områden, inom SEK finns idag drygt 100 kommittéer. Varje kommitté inom SEK är öppen, mot en kommittéavgift, för alla svenska experter som finner intresse i utvecklingsarbetet av olika standarder, för närvarande har SEK drygt 8500 gällande standarder.
Läs mer på www.elstandard.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
