Projektsamordnare till kommunövergripande AI-projekt
2026-03-26
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Brinner du för administration, samordning och att stötta människor i digital utveckling? Bli en nyckelspelare i Ängelholms kommuns nya ESF-projekt om kompetensutveckling inom AI!
Tjänsten som är en projektanställning är placerad på enheten utveckling, planering och innovation på kommundirektörens stab i Ängelholms kommun.
Om projektet AIngelholm
Ängelholms kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för att genomföra kompetensutvecklingsprojektet AIngelholm. Syftet är att höja den digitala och AI-relaterade kompetensen hos drygt 640 medarbetare och chefer för att säkerställa att vi står starka i den digitala omställningen. Projektet har ett unikt fokus på att minska digitalt utanförskap och riktar sig till framtida interna AI-handledare, chefer, samt en pilotgrupp bestående av barnskötare och elevassistenter. Arbetet genomsyras av ESF:s horisontella principer om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som projektsamordnare arbetar du tätt ihop med projektledaren och ansvarar för administrationen av projektet. Du blir en viktig kontaktperson för våra deltagare och ser till att utbildningar och workshops flyter på smidigt. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar:
• Stödja projektledaren i planering, samordning och praktiskt utförande av projektets aktiviteter.
• Ansvara för projektets löpande administration, inklusive deltagarhantering, närvarolistor och dokumentation enligt ESF:s regelverk.
• Koordinera och kalla till workshops och utbildningar.
• Vara ett praktiskt stöd för deltagare som känner ovana vid nya digitala verktyg.
• Hantera löpande uppföljning, sammanställa enkäter och samla in data för redovisning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning som är relevant för uppdraget. Du har erfarenhet av administrativt arbete och samordning av EU-projekt. Erfarenhet av administration kring ESF-projekt är starkt meriterande och om du tidigare arbetat i utvecklingsprojekt. Du har erfarenhet av offentlig verksamhet. Du har god systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya digitala verktyg.
Vem är du?
Du är en stjärna på struktur och ordning. Du är självgående och trivs i en roll där du får planera och organisera för att underlätta andras arbete. Som person är du serviceinriktad, tålmodig och pedagogisk du har lätt för att möta människor med olika digital förkunskap och få dem att känna sig trygga. Du är en person som trivs med ett agilt arbetssätt, har en god samarbetsförmåga och är van att arbeta tillsammans med andra för att nå resultat. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
ÖVRIGT
Ängelholms kommun ska vara en organisation där medarbetarna trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Vi strävar efter att erbjuda heltid för ökad jämställdhet och attraktiva arbeten.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och kunna kommunicera snabbt och enkelt med dig som sökande, ber vi dig ansöka via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till vilka rekryteringskanaler vi önskar använda. Därför undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315738". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Utveckling, planering och innovation Kontakt
Planeringschef
Lena Åström lena.astrom@engelholm.se 0431-87000
9822310