Projektsamordnare till Holmens sågverk i Bygdsiljum
Holmen AB / Teknikjobb / Skellefteå Visa alla teknikjobb i Skellefteå
2025-12-15
Ett smart och meningsfullt val
Vill du kvalitetssäkra vårt produktionsflöde i Bygdsiljum? Nu söker vi en projektsamordnare till beredningsgruppen inom KL-trä och Limträ.
Din nästa arbetsplats
Holmen förädlar virke från Västerbottens skogar och utvecklar nya smarta sätt att bygga i trä. På vår sågverksanläggning i Bygdsiljum produceras sågade och vidareförädlade produkter som tar tillvara de unika värdena hos den senvuxna, starka kvalitetsråvaran. Vidare tar Holmen Trävarors dotterbolag, Martinsons Byggsystem vid och av våra produkter bygger flerbostadshus, kontor, hallar och broar.
Som projektsamordnare i beredningsgruppen kommer du att tillhöra produktgruppen i Bygdsiljum. Vi är idag nio kollegor som i ett nära samarbete och med stort engagemang jobbar med allt från produktionsplanering och ordermottagning, till leverans- och transportplanering.
Din framtida utmaning
Som projektsamordnare har du ett ansvar att utifrån kundordrar, bereda och skapa samt koordinera tillverkningsordrar till våra KL-trä och Limträ fabriker i Bygdsiljum. I rollen ingår det även att granska tillverkningsritningar och samordna planeringen av tillverkningen ut till fabrikerna.
Även om du till stor del kommer att utveckla, planera och strukturera din arbetsdag själv, kommer arbetet också att innebära ett tight teamarbete med dina framtida kollegor och med externa samarbetsparter. Det är ett arbete med många kontaktytor där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är intresserad av vårt produktionsflöde och som vill kvalitetssäkra, utveckla och förbättra vår beläggning i fabrikerna. Vi arbetar enligt LEAN som arbetssätt, och det är meriterande om du har erfarenhet av eller kunskap inom detta. Som person ser du lösningar snarare än problem och är en god kommunikatör som ödmjukt bygger och vårdar långsiktiga relationer.
Du är uppmärksam på detaljer, arbetar uthålligt över tid och kan växla arbetstempo när situationen kräver det. Serviceinriktning är en viktig del för att trivas i rollen.
Formellt ser vi gärna att du har relevant arbetslivserfarenhet, till exempel produktionsplanering eller produktionsoptimering inom industri. Relevant utbildning från yrkeshögskola, högskola eller universitet är meriterande. God datorvana krävs, och det är meriterande om du har erfarenhet av de system som används i tjänsten (Officepaketet/ Ticom/ Sipal)
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar - en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar, samtidigt som vi har styrkan som koncern att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Körkort B krävs för tjänsten.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Ersättning
