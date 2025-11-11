Projektsamordnare till Fastighetsdrift i Kristianstad
Region Skåne, Regionfastigheter / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2025-11-11
Gör skillnad. Varje dag.
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter med fokus på att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för invånare och medarbetare. Just nu genomför Region Skåne de största investeringarna någonsin på Skånes sjukhusområden. Vi utvecklar komplexa byggprojekt i känsliga vårdmiljöer, alltid med högsta krav på driftsäkerhet. Samtidigt bygger vi ut infrastrukturen för kollektivtrafiken med nya servicedepåer för bussar och tåg.
Vi söker nu en engagerad projektsamordnare till Regionfastigheter, driftområde Kristianstad-Hässleholm, med placeringsort Kristianstad!
Fastighetsdrift driftområde Kristianstad-Hässleholm är en del av Regionfastigheter som ansvarar för drift och underhåll av samtliga byggnader och system på Centralsjukhuset i Kristianstad och Hässleholms sjukhus, Hässleholmsdepån, Skånetrafikens kontor, samt vårdcentralerna i nordöstra Skåne. Vi levererar även verksamhetsteknisk service till Region Skånes verksamheter förlagda i kringliggande inhyrningar inom driftområdet. Vårt huvudansvar är att skapa en driftsäkerhet i världsklass och att utgöra en trygg partner för vården.
Driftområdet innehåller en mångfald av olika tekniska installationer så som ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik, medicinska gaser, elförsörjning och yttre miljö. Även viss verksamhetsteknisk utrustning ingår i uppdraget. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Region Skånes verksamheter och dess personal.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
I din roll som projektsamordnare har du ansvar för samordning av interna och externa projekt samt aktiviteter som har inverkan på eller finns inom Fastighetsdrifts verksamhetsområde.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Leda, samordna och säkerställa framdrift i mindre projekt och aktiviteter som genomförs inom Fastighetsdrifts verksamhetsområde för att tillse en driftsäker leverans.
• Vid behov representera driften vid externa projekt och aktiviteter; exempelvis vid startmöten, besiktningar och driftöverlämningar.
• Identifiera och samordna utveckling av processer, rutiner, verktyg och standarder samt stöd vid uppföljning.
• Ansvara för samordning av ramavtal och upphandling samt hantera kontakter med entreprenörer gällande avtalsuppföljning och övergripande kommunikation.
• Ansvara för samordning av utredningar, åtgärdsframtagning och dokumentation.
Det är en naturlig del av din roll att vid behov medverka inom enhetens samtliga ansvarsområden och uppgifter samt att aktivt delta i förbättringsarbete. Vi förväntar oss inte att du kan allt innan du börjar hos oss men du behöver ha ett genuint intresse för mötet med människor samt en vilja att lära och utveckla dig själv. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med frihet under ansvar samt goda möjligheter till utveckling. Du förväntas i gengäld vara drivande, självgående och initiativtagande då du till stora delar planerar och leder ditt eget arbete i form av aktiviteter och projekt från uppstart till avslut. Kvalifikationer
Denna tjänst är för dig som känner ett stort engagemang och stolthet inför att arbeta i vårdmiljön. Du är van vid och trivs med att arbeta självständigt samt är en lyhörd och god kommunikatör. Då du har nära samarbeten med kunder och kollegor lägger vi stort värde i att du har god samarbets- och relationskapande förmåga såväl internt som externt. Vi söker dig som är, noggrann, flexibel och har ett naturligt servicetänk. Du ser det som en självklarhet att ge service med hög kvalité samtidigt som du kan hantera flera uppgifter parallellt utifrån ett helhetsperspektiv. I tjänsten är det en tillgång att ha en analytisk förmåga och ett positivt angreppssätt där du ser utmaningar som nya möjligheter. Att ha kul på jobbet är för oss en självklarhet, och vi hoppas även du vill vara med och bidra till ett bra socialt klimat på arbetsplatsen.
Gällande den formella kompetensen har du en eftergymnasial utbildning med fördel inom service, logistik, projektledning, fastighet/bygg eller motsvarande. Du behärskar svenska språket flytande i såväl tal som i skrift samt har goda kunskaper i att arbeta med dator och i MS Office-paketet. Resor förkommer i tjänsten och giltigt B-körkort är ett krav. Har du erfarenhet ifrån en koordinerande/samordnande roll inom något eller några av ovan nämnda områden är det meriterande. Därtill ser vi det som fördelaktigt att du har en vana att använda dig av underhållssystem likt Faciliate.
Vi lägger stor vikt vid att alla våra medarbetare lever upp till och är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar: Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt! Vi är måna om att hitta rätt person till denna tjänst och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Är du öppen för nya utmaningar? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter ansvarar för förvaltning och drift av drygt 1,3 miljoner kvadratmeter i egna fastigheter och hyr ytterligare cirka 450 000 kvadratmeter runt om i Skåne. Vi ansvarar även för all ny- och ombyggnation av Region Skånes lokaler. Våra cirka 480 medarbetare har bred kompetens inom bland annat fastighetsförvaltning, fastighetsdrift och byggprojektledning och tillsammans skapar vi de fysiska förutsättningarna för att Region Skånes verksamheter ska fungera säkert och smidigt. Vill du vara med och utveckla Region Skånes fastigheter? Läs mer på skane.se
