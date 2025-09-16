Projektsamordnare till ett utvecklingsprojekt
Novant AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-09-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Gävle
, Hedemora
, Avesta
, Falun
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en projektsamordnare till ett utvecklingsprojekt
Vill du vara en del av ett dynamiskt team och bidra både strategiskt och operativt? Som projektsamordnare stöttar du projektledaren och kollegorna för att projektet ska nå sina mål. Rollen kombinerar administration, samarbete och extern representation, vilket gör den både varierad och utvecklande.
Exempel på arbetsuppgifter:
Stödja projektledaren i planering, uppföljning och rapportering.
Dokumentera resultat, aktiviteter och möten.
Delta i riskhantering och föreslå förbättringar.
Representera projektet i möten med företag och samarbetspartners.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från projektarbete, gärna i en samordnande eller administrativ roll.
God kommunikationsförmåga i tal och skrift.
Vana vid dokumentation och rapportering.
Utbildning är inget krav men meriterande.
Som person är du:
Proaktiv, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i samarbete med andra och känner dig trygg i att representera projektet externt.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Period: 2025-11-01 - 2026-04-30
Placering: Närliggande till Gävle (viss möjlighet till distansarbete)
Vi erbjuder en spännande roll i en utvecklande miljö där du får bidra till resultat som gör skillnad. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Publiceringsdatum2025-09-16Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer och administrativ personal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektsamordnare". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
802 50 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512465