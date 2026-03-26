Projektsäljare inom kyla till Ahlsell i Sydväst
TNG Group AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-03-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
För dig som vill kombinera teknik, kundkontakt och affärer i en roll där du verkligen gör skillnad hos Ahlsell i Sydväst
Som Projektsäljare inom kyla på Ahlsell får du en nyckelroll i vår fortsatta utveckling. Du arbetar med försäljning, teknisk rådgivning och relationer inom ett framtidsområde. Välj Ahlsell för att du vill vara del av ett entreprenörsdrivet företag med stark kultur, få stöd av erfarna kollegor och samtidigt kunna växa i en bransch där din insats märks. Vår vision "Vi bygger ett mer hållbart samhälle" genomsyrar allt vi gör och du blir en del av Sveriges största säljorganisation.Välkommen att bli vår nya projektsäljare i Sydväst med utgångspunkt i Malmö eller Göteborg.
Ditt anställningserbjudande
Vi erbjuder dig en dynamisk roll med stort eget ansvar och många möjligheter att utvecklas inom teknik, försäljning och affärsrelationer. Du får arbeta i en miljö där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet präglar vardagen. Vi tror på ett starkt medarbetarskap där du får växa och där ditt engagemang tas tillvara. Dessutom blir du del av ett lag som kombinerar teknisk spetskompetens med värme och arbetsglädje.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Driva försäljning och se till att nya affärer blir verklighet inom kyla - från första kontakt till leverans.
Bygga långsiktiga relationer med kunder och konsulter, du blir deras go-to-person för smarta lösningar.
Ge teknisk rådgivning främst inom chillers, värmeväxlare, CO2-aggregat.
Jobba tätt ihop med våra grymma specialistsäljare och utforma skräddarsydda lösningar för varje kund.
Följa upp leads och förvandla möjligheter till affärer.
Besöka olika delar av landet, knyta nya kontakter och ibland bo över på andra orter i samband med kundmöten och projekten.
Värt att veta
Tjänsten innebär regelbundna resor i landet och för att ha bästa utgångsläge för detta tror vi att du bor i Malmö eller Göteborg. Du blir del av ett team med hög teknisk kompetens och stark samarbetskultur. Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark. Vi har en arbetskultur som kännetecknas av tillit och öppenhet. För oss är det viktigt att ta tillvarata på våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur där du kan vara dig själv. Det finns stora möjligheter att utvecklas och växa inom Ahlsell, du påverkar din egen väg framåt.
Våra förväntningar
Du har dokumenterad erfarenhet av försäljning, projektledning eller liknande tjänster.
Du har kunskap och erfarenhet från kyl- eller vvs-branschen.
Du är intresserad av teknik och tycker det är kul att förstå hur olika system fungerar.
Du älskar att ta kontakt med folk, skapa förtroende och bygga nätverk.
Du gillar att jobba självständigt, ta initiativ och hitta kreativa lösningar på utmaningar.
Du är kommunikativ, orädd och tycker om att presentera - både för små grupper och större sammanhang.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
213 76 MALMÖ Arbetsplats
Ahlsell Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Rebecca Åkerblom 0704865577
9821407