Projektrådgivare till regionalfonden vid Tillväxtverket
2026-03-18
Vill du jobba med investeringar som gör verklig skillnad i hela Sverige? Då kan du vara den vi söker.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter.
Du kommer att tillhöra enheten Regional utveckling norra Sverige, en del av avdelningen EU-investeringar och nationellt stöd på Tillväxtverket. Vi är ett engagerat gäng projektrådgivare och en programansvarig som driver arbetet med EU:s regionalfondsprogram i norra Sverige. Vi arbetar datadrivet, med stort ansvar och nära både lokala och nationella aktörer.
Din placering är i Luleå eller Östersund och du kommer att arbeta med frågor som rör Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Resor ingår i tjänsten.
Som projektrådgivare inom EU:s regionalfond är du med och avgör hur offentliga medel investeras - i innovation, grön omställning, digitalisering och starkare företag. Du får en varierad och analytisk roll där du följer projekt från idé till resultat. Samtidigt bygger du kunskap om regionernas behov och arbetar med bedömningar som kräver god förmåga att tolka juridiska regelverk, analysera ekonomiska underlag och bidra till smarta, hållbara lösningar. Du medverkar i Tillväxtverkets insatser för en stärkt regional konkurrenskraft och en hållbar utveckling.
I rollen ingår arbete med information, mobilisering, rådgivning, uppföljning, resultatspridning och resultatkommunikation, samt handläggning av projektansökningar inom de regionala strukturfondsprogrammen.
Vi erbjuder en modern och flexibel arbetsmiljö med balans mellan distansarbete och samarbete på kontoret.
Ditt tjänstgöringsställe är: Luleå eller Östersund
Vi söker dig som har:
• Examen från universitet eller högskola inom samhällsvetenskap/ekonomi/juridik eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete med handläggning inom offentlig sektor och EU:s strukturfondsprogram eller regionalt utvecklingsarbete
• Upparbetade nätverk och/eller god kännedom om områdets regionala utvecklingsorganisationer samt tillväxtfrämjande aktörer
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomiska och juridiska underlag
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, med fokus på att göra komplex information tillgänglig
Följande är meriterande:
• Erfarenhet av Nyps2020 (ärendehanteringssystem)
• Erfarenhet av arbete med frågor inom det regionala innovations- eller företagsfrämjande systemet
• Erfarenhet av arbete med grön omställning (miljö- och klimatfrågor)
• Goda kunskaper om statsstödsreglerna
• Goda kunskaper om förnybar energi, smarta energisystem och cirkulär ekonomi
• Längre arbetslivserfarenhet med inriktning mot EU:s strukturfondsprogram eller regionalt utvecklingsarbete i något av de fyra nordligaste länen
• Körkort B
Som person söker vi dig som är strukturerad, resultatinriktad, självständig, kommunikativ och serviceinriktad.
Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund som är den statliga värdegrunden . Den förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession. Värdegrunden syftar till att skapa en förvaltning som är effektiv, rättssäker och fri från korruption och maktmissbruk.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är en särskild visstidsanställning som inleds så snart som möjligt och pågår fram till 31 december 2026.
Sista ansökningsdag är 9 april 2026
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef John Wallon, tfn 08-681 65 41. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Isabelle Lilja tfn, 08-681 9148
Fackliga företrädare
ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post st@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.
Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.
Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet.
Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid!
