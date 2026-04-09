Projektplanerare till energisektorn i Stockholm!
Vill du vara med och driva några av Sveriges mest samhällskritiska och komplexa infrastrukturprojekt? Nu söker vi flera seniora tidplanerare som vill spela en nyckelroll i långsiktiga satsningar med stor påverkan på framtidens energiförsörjning.
Om uppdraget
Sverige står inför en omfattande modernisering och utbyggnad av sin infrastruktur. Med stora investeringar och ökande projektkomplexitet växer behovet av kvalificerad tidplanering på programnivå.
Som tidplanerare blir du en central del i ett eller flera större program, där du arbetar nära programledning och projektteam för att säkerställa kvalitetssäkrade, realistiska och effektiva tidplaner.
Din roll
Du har en ledande funktion i planeringsarbetet och ansvarar för att utveckla och följa upp tidplaner på både program- och projektnivå.
Du arbetar nära programledare, huvudprojektledare, projektledare samt entreprenörer och leverantörer - och säkerställer framdrift, struktur och tydlighet i komplexa projektmiljöer.
Exempel på arbetsuppgifter
Utveckla och förvalta övergripande programtidplaner
Samordna tidplaner mellan flera parallella projekt
Identifiera kritiska moment och beroenden
Hantera förändringar och avvikelser i tidplaner
Leda tidplaneringsmöten och presentera statusrapporter
Genomföra risk- och osäkerhetsanalyser
Granska entreprenörers tidplaner
Vi söker dig som
Har högskoleutbildning inom relevant område eller motsvarande erfarenhet
Har ca 5-9 års erfarenhet som tidplanerare i stora och komplexa anläggnings- eller infrastrukturprojekt
Har minst 5 års erfarenhet av tidplanering på programnivå (projekt 0,5 Mdkr)
Har mycket god kunskap i MS Project
Har erfarenhet av samordning av flera projekt samt arbete på program-/portföljnivå
Är van att analysera kritiska beroenden, inklusive avbrottsplanering
Är självgående, analytisk och trygg i en ledande roll inom planering
Meriterande
Erfarenhet av BIM/4D-planering (t.ex. Navisworks)
Kunskap inom projektstyrningsmodeller
Erfarenhet av Monte Carlo-analyser
Erfarenhet av Primavera
Om uppdraget
Start: 8 juni 2026
Slut: 8 juni 2029 (möjlighet till förlängning upp till 2032)
Omfattning: 80-100%
Plats: Sundbyberg (upp till 50% distansarbete)
Säkerhetsprövning och registerkontroll ingår i processen.
Varför detta uppdrag?
Arbeta i några av Sveriges största och mest komplexa projekt
Bidra till samhällskritisk infrastruktur
Vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom tidplanering
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
