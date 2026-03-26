Projektplanerare inom planering, logistik & flöden|Karlskoga
2026-03-26
Vill du arbeta nära logistiska flöden, produktion och projekt i en tekniskt avancerad industrimiljö?
Gillar du struktur, planering och administration som faktiskt gör skillnad i vardagen?
Har du en start vilja eller bakgrund en bakgrund inom logistik, planering eller supply chain?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig! Vänta inte med din ansökan, rekryteringsprocessen har startat.
Om uppdraget
Vår uppdragsgivare befinner sig i en expansiv fas med flera projekt i uppstart av produktion. För att säkra stabila flöden från planering till färdig produkt söker vi nu en Projektplanerare med fokus på planering, logistik och koordinering.
Du arbetar i gränslandet mellan projekt, produktion, inköp och logistik, där din insats är avgörande för att material-, informations- och resursflöden fungerar smidigt. Produktionen kännetecknas av låga volymer, hög komplexitet och projektbaserad tillverkning, vilket ställer höga krav på struktur och framförhållning.
Uppdraget är inledningsvis ett konsultuppdrag via oss på Jefferson Wells med möjlighet till anställning hos uppdragsgivaren. Placering är i Karlskoga. Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
I rollen som projektplanerare arbetar du brett inom planering, logistik och administrativa flöden. Du ansvarar bland annat för:
Planering, logistik och flödesstyrning
* Övergripande behovsdrivning i företagets gemensamma affärssystem
* Arbete i Planning & Control-processen
* Säkerställa effektiva material- och produktionsflöden
* Resurs- och beläggningsplanering
* Planering i både projekt- och produktionsflöden
Administration - navet i verksamheten
Ja, det är administration som exempelvis:
* Håller ihop hela logistik- och planeringsflödet
* Skapar struktur i projekt och produktionsplaner
* Följer upp aktiviteter, avvikelser och tidsplaner
* Säkerställer att rätt information når rätt funktion i rätt tid
Kort sagt: Administration som får projekt, logistik och produktion att fungera i praktiken.
Samarbete & förbättring
* Daglig koordinering med projektledare, produktion, inköp, logistik, produktionsteknik och utveckling
* Aktivt deltagande i förbättringsarbete kopplat till flöden och planeringsmetodik
* Driva och medverka i förbättringsprojekt inom logistik och planering
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse för logistik, planering och flödesarbete inom tillverkande industri. Du har:
* Eftergymnasial utbildning, exempelvis:
* Teknisk högskole-/universitetsutbildning
* YH-utbildning inom logistik, supply chain eller produktion
* Erfarenhet av arbete inom planering, logistik eller produktionsstyrning
* Mycket god svenska och engelska i tal och skrift
* B-körkort
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara:
* Strukturerad och analytisk
* Ansvarstagande och självgående
* Kommunikativ och trygg i kontakten med många funktioner
* Van att hålla ihop flera parallella flöden och uppgifter
* Förbättringsorienterad och lösningsfokuserad
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Ersättning
Not Specified
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Jefferson Wells Kontakt
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se +46703789356
9821852