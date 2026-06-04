Projektplanerare inom planering, logistik & flöden|Karlskoga
Experis AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-06-04
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Vill du arbeta nära logistiska flöden, produktion och projekt i en tekniskt avancerad industrimiljö?
Gillar du struktur, planering och administration som faktiskt gör skillnad i vardagen?
Har du en stark vilja eller bakgrund inom logistik, planering eller supply chain?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig! VÄNTA INTE med din ansökan.
Vår uppdragsgivare inom försvarsindustrin, befinner sig i en expansiv fas med flera projekt i uppstart av produktion.
Om uppdraget
Som projektplanerare arbetar du tätt tillsammans med projektledare och ansvarar för att planera och följa upp projektens leveranser. Du säkerställer att leveransplaner håller hög kvalitet och att material, resurser och tid är synkroniserade. Uppdraget innebär både operativ detaljplanering och strategiskt analysarbete, där du bidrar till att optimera flöden och minimera risker.
Du får en central roll i projektens genomförande och arbetar nära både produktion, inköp och teknik. Rollen är flexibel och anpassas efter projektens behov, vilket ger dig stor möjlighet att påverka arbetssätt och resultat.
Uppdraget är varierat och kräver både analytisk förmåga och god samarbetsförmåga.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Planera och följa upp leveranser, materialflöden och prognoser
Genomföra ledtidsanalyser och identifiera kritiska beroenden
Säkerställa korrekt behovsdrivning i affärssystem
Stötta projektledare i resurs och kapacitetsplanering
Genomföra konsekvensanalyser kopplade till tid, kostnad och kvalitet
Bidra till förbättring av processer och metoder samt även utbilda andra i metoder
Administration - navet i verksamheten?
Ja, det är administration som exempelvis:
Håller ihop hela logistik- och planeringsflödet
Skapar struktur i projekt och produktionsplaner
Följer upp aktiviteter, avvikelser och tidsplaner
Säkerställer att rätt information når rätt funktion i rätt tid
Daglig koordinering med projektledare, produktion, inköp, logistik, produktionsteknik och utveckling
Aktivt deltagande i förbättringsarbete kopplat till flöden och planeringsmetodik
Driva och medverka i förbättringsprojekt inom logistik och planering
Kort sagt: Administration som får projekt, logistik och produktion att fungera i praktiken.
Vem är du?
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis logistik, produktion eller teknik alternativt motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av projektplanering produktionsplanering eller materialstyrning och trivs i en roll där du får ta ansvar och arbeta strukturerat. Du har god förståelse för tillverkningsflöden och verkstadsprocesser samt grundläggande kunskaper inom Lean Manufacturing. Erfarenhet av affärssystem och behovsdriven planering är meriterande.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi söker både dig med några års erfarenhet och dig som har kommit längre i din karriär och vill ta en mer senior roll inom planering.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår uppdragsgivare har krav på säkerhetsklassinplacering kan detta, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontaktar du Agneta Lännbjer 054-221892 eller via e-post: agneta.lannbjer@manpower.se
.
Vi tar INTE emot ansökningar via epost. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Gammelbackavägen 8 (visa karta
)
691 51 KARLSKOGA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Agneta Lännbjer Agneta.Lannbjer@manpower.se Jobbnummer
9947117