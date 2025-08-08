Projektör/teknikansvarig inom väg, gata & mark till Sweco!
2025-08-08
Är du en erfaren projektör med stort intresse för samhällsbyggnad? Vill du utvecklas inom projektering av väg, gata & mark? Då har vi tjänsten för dig! Vi söker nu en projektör/teknikansvarig till Sweco i Sundsvall där du får chansen att vara en del av framtidens infrastrukturprojekt!
OM TJÄNSTEN
Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. De levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco utför tiotusentals uppdrag i 70 länder runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv infrastruktur och hållbara energilösningar.
Som projektör/teknikansvarig kommer du att ingå i en grupp som arbetar med helhetslösningar för vägprojektering, gatuprojektering och markprojektering. En kompetent projektering ger förutsättningar för en snabb och smidig upphandlings- och byggprocess. Det innebär i sin tur affärsmässiga fördelar och resulterar i en genomtänkt slutlig lösning.
Gemensamt arbetar ni tätt tillsammans med Swecos kunder för att hjälpa dem att framgångsrikt genomföra sina projekt och stöttar med allt från utredningar och förprojektering i tidiga skeden till detaljprojektering och byggplatsuppföljning.
Dina arbetsuppgifter
• Tekniksamordning/projektering av väg, gata & mark i projekt mot Swecos kunder. Oftast mot statlig eller industriell verksamhet
• Ansvara för budget, tid och resursplanering
• Arbeta med såväl intern som extern granskning
VI SÖKER DIG SOM
• Har flerårig arbetslivserfarenhet som projektör alternativt som teknikansvarig inom väg, gata & mark
• Har erfarenhet av att arbeta i designverktygen Civil 3D och/eller Novapoint
• Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Har B-körkort då resor kan förekomma i tjänsten
Det är meriterande om du har
• En kandidat- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot byggingenjör, samhällsbyggnadsteknik, väg- och vattenbyggnad, alternativt en YH-utbildning med en för tjänsten relevant inriktning
• Erfarenhet som vägprojektör/teknikansvarig i infrastrukturprojekt
För att lyckas i rollen ser vi att du som söker är målmedveten, ansvarstagande och ordningsam. Du trivs med att lösa komplexa problem och att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Kontorstider, vardagar
• Flexibilitet: Möjlighet finns att arbeta delvis på distans
• Placering: Sundsvall eller Hudiksvall
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
