Projektör, kravställare inom fastighetsnät och/eller säkerhetssystem
2026-04-23
Vill du ha variation i dina uppdrag och goda förutsättningar för att växa med uppgiften? Vill du bidra till hållbar samhällsutveckling och bygga ett säkrare och tryggare och hållbarare samhälle för kommande generationer? Då är Sweco arbetsplatsen för dig! Var med och förändra samhället - på riktigt!
Varför jobba hos oss?
Hos Sweco blir du en del av en gemenskap. I våra relationer till varandra och till våra kunder hittar vi styrkan, nyfikenheten och lösningarna att komma framåt - både i jobbet och i livet. Vi är en flexibel arbetsplats för att du ska kunna styra dina dagar i största möjliga mån, genom ansvar, frihet och stöttande kollegor. Hos oss är det viktigt att ha kul på jobbet! Du kommer att arbeta i nära samarbete både med dina lokala Sweco-kollegor och även med kollegor nationellt.
Sweco är ledande i Sverige på skydd- och säkerhetsfrågor. Tillsammans med våra uppdragsgivare ansvarar vi för människors säkerhet samt skyddet av egendom och viktig sekretessbelagd information. Bland kunderna hittar vi myndigheter, regioner och kommuner, offentliga verksamheter, polisen och domstolar men också många privata aktörer som till exempel fastighetsägare, tillverknings- och utvinningsindustrier och aktörer inom infrastruktur.
Att arbeta med skydd- och säkerhetsfrågor är inte för vem som helst. Hur vi jobbar, var arbetet utförs liksom vem eller vad som ska skyddas varierar. De ingenjörsmässiga utmaningarna är stora och projekten är många gånger hårt säkerhetsklassade med starka krav på sekretess. Att jobba inom Skydd & Säkerhet innebär ett stort ansvar. För det arbete vi gör bidrar till att vårt samhälle kan få förbli hållbart, starkt, demokratiskt och öppet.
Din framtida roll
Som teknisk projektör av el/tele/säkerhet inom säkerhetsklassade uppdrag kommer du exempelvis att:
Arbeta med kravställning och projektering av säkerhetsanläggningar
Ta fram förfrågningsunderlag i form av ritningar och tekniska beskrivningar
Hjälpa våra kunder med att utveckla anläggningar och fastigheter för Försvarsändamål
På Sweco strävar vi efter att alla medarbetare ska nå sin fulla potential. Ledarskapet är därför en viktig del av din utveckling och bygger på balansen mellan att utmana och att ge stöd. Vi strävar efter att ge tydliga förväntningar och finnas där för dig, så att du kan vara ditt bästa jag på jobbet och för våra kunder. Vill du vara med på vår resa?
Den vi söker - är det du?
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning högskola/universitet/YH alternativt likvärdig erfarenhet förvärvad från yrkeslivet
Kunskaper från arbete med fastighetsnät
Tidigare erfarenhet från arbete med skyddsobjekt
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du är certifierad behörig ingenjör enligt SBSC.
Det är meriterande att ha erfarenhet från:
Projektering
Kunskaper inom AutoCAD och Revit
Kunskaper inom AB/ABT/ABK
Installation av fiber eller teknisk bevakning
Erfarenhet inom projektering av Radio/Antenn
Tidigare erfarenhet av arbete med Försvarssektorns fastigheter
Du är intresserad av att själv utvecklas och att vara med och utveckla dina kollegor och kunder och du tycker om att skapa kontakter både externt och internt. På Sweco värdesätter vi ett gott affärsmässigt förhållningssätt då våra kontaktytor bygger på samarbete och goda relationer.
Intresserad? Här kan du läsa mer om vad Sweco bidrar med inom Fysiskt Skydd: https://www.sweco.se/vart-erbjudande/byggnader-och-stadsdelar/sakerhet-och-skydd/fysiskt-skydd/
Annonsen kommer att ligga ute till och med den 2026-05-31. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via mejl, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontakta oss
Vill du höra mer om tjänsten?
Välkommen att kontakta Gruppchef Henrik Haugland, 070-623 35 59, mailto:henrik.haugland@sweco.se
Vill du vara med och forma framtiden?
Då ser vi fram emot din ansökan!
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 23 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka Europas konkurrenskraft och resiliens. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 32 miljarder SEK under 2025. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.
