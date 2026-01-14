Projektör/kalkylator inom styr & reglerteknik
Cleverex Bemanning AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-14Om tjänsten
EL & PC Installationer befinner sig i en stark tillväxtresa och söker nu en projektör med inslag av kalkylarbete till kontoret i Stockholm eller Örebro. Rollen är ny i organisationen och har skapats för att möta ökade krav från större och mer komplexa projekt. Som projektör blir du en nyckelperson som lägger grunden för projekten genom att skapa tekniska lösningar och kalkyler som säkerställer hållbara, energieffektiva och kundanpassade installationer.
EL & PC Installationer AB startades 1978. Idag är de fyra delägare med närmre 60 anställda. De är ett genuint företag som värnar om nära och långsiktiga relationer. Förståelsen för kunders varierande behov är stommen i deras arbete. Kunderna varierar mellan storindustri och privatpersoner, oavsett är EL & PC angelägna om att ge ett professionellt bemötande.
Detta är en direktrekrytering och vi på Cleverex Bemanning är en rekryteringspartner till EL & PC Installationer. Du kommer att bli direktanställd hos EL & PC Installationer.
Du erbjuds
• Att bli en del av en familjär och växande organisation med korta beslutsvägar
• Stora utvecklingsmöjligheter: här finns inget tak, rollen kan växa mot att ansvara för stora projekt
• En omväxlande vardag med varierade projekt, frihet under ansvar och en kultur som präglas av gemenskap och framåtanda.Dina arbetsuppgifter
Som projektör kommer du att ha ett varierande arbete med både tekniska och ekonomiska delar. I arbetsuppgifterna ingår att:
• Beräkna och kalkylera utifrån förfrågningsunderlag
• Ta fram helhetsfunktioner och materialval
• Skapa driftbilder och driftkort i CAD-mjukvara
• Delta i projekteringsmöten och utveckla lösningar tillsammans med kund
• Välja tekniska lösningar med hänsyn till energi, drift och ekonomi
• Säkerställa att lösningar uppfyller lagar, standarder och kundspecifikationer
• Upprätta anbudskalkyler och offerter
• Bedöma tidsåtgång och risker i projektProfil
• Eftergymnasial utbildning inom fastighetsautomation, fastighetstekniker eller projektering, eller motsvarande erfarenhet
• Dokumenterad erfarenhet inom fastighetsautomation, drifttekniker och styr- och reglerjobb
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-Körkort
Meriterande:
• Vana vid CAD-program
• Erfarenhet som installatör/montör kombinerat med vidareutbildning inom området
För att lyckas i rollen behövs en kombination av teknisk förståelse, kommunikativ förmåga och nyfikenhet. EL & PC Installationer söker en person som är hungrig på att utvecklas, vill lära nytt och gärna växa med bolaget. Du är social, prestigelös och trivs i samarbeten där man får bidra med idéer och lösningar.Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm eller Örebro
Start: Så snart som möjligt
Rekryteringsprocessen hanteras av Cleverex Bemanning och vi ber att alla frågor rörande tjänsten ställs direkt till rekrytering@cleverex.se
.Om företaget
På Cleverex Bemanning arbetar vi med att rekrytera och hyra ut rätt medarbetare till rätt kund. Vårt största fokus ligger på våra kunder, konsulter och kandidater och vårt mål är att du som kandidat ska känna att du hamnat helt rätt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1063". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9684805