Projektör CAD med inriktning mot berg- och geoteknik
2025-10-16
Om rollen
Vi erbjuder dig möjligheten att använda dina tekniska kunskaper och samarbetsförmåga för att driva framtidens hållbara samhällsprojekt. För att trivas och lyckas i den här rollen tror vi att du har en gedigen teknisk bakgrund inom berg- eller geoteknisk projektering i kombination med fokus på samarbete, helheten och att driva tekniken framåt. Till din hjälp har du engagerade kollegor med lång erfarenhet och en organisation vars expertis sträcker sig över en mängd olika teknikområden. Om du är vår nya erfarna projektör CAD kommer du att tillhöra enheten Geo- och bergteknik på Ramboll i Göteborg.
Som vår nya projektör CAD du även vara del i en erfaren nationell och internationell CAD-grupp som stöttar och hjälps åt i uppdragen och med den digitala utvecklingen. Du kommer att vara en del av vår förändringsresa där fokus ligger på att förstå framtidens behov, både gällande teknisk och digital kompetens, och omsätta det till nya affärsmöjligheter för våra kunder. Vi söker efter dig som motiveras av att arbeta i spännande och stora projekt där du arbetar tätt med både teknikansvariga och samordnare inom CAD och BIM, inklusive våra kunder. Vi arbetar i några av Sveriges största byggprojekt som exempelvis Västlänken i Göteborg, Gula linjen i Stockholm och Norrbotniabanan i norr, men har även många mindre projekt. Vi samarbetar multidisciplinärt på Ramboll - både nationellt och internationellt.
På Ramboll tror vi på att hållbara människor skapar hållbara samhällen, därför arbetar vi ständigt med frågor kopplat till ledarskap, hälsa, säkerhet och god balans mellan arbetsliv, familjeliv och fritid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna, inspirera och leda dina kollegor både nationellt och på Rambolls Engineering center inom CAD
Modellering i 2D och 3D för både berg- och geoteknisk projektering
Framtagning av tunnel, slänt och jord- och bergmodeller i mjukvaror som AutoCAD (Autodesk) och OpenRoads (Bentley)
Framtagning av ritningar
Säkerställa att digitala leveranser i teknikområdet uppfyller krav och detaljnivå
Utvecklas tillsammans med oss
När du blir en del av Ramboll kommer vi att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har minst 3 års erfarenhet av CAD-projektering
Du har erfarenhet av berg- och geoteknisk projektering
Du brinner för det digitala
Du har en högskoleutbildning, alternativt yrkeshögskoleutbildning inom CAD
Du talar både svenska och engelska väl
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av ledarskap, erfarenhet av att leda mindre grupper i CAD-projektering, arbetat med GeoSuite, Revit, OpenRoads/OpenTunnel, MicroStation/PowerCivil, Civil 3D, Dynamo, Rhino, Grasshopper, Tekla, Navisworks och program för att hantera punktmoln som exempelvis CloudCompare, tagit fram bygghandlingar i berg- eller geoprojekt, erfarenhet av styrande dokument hos Trafikverket eller FUT, erfarenhet av att ta fram modeller från 3D-skanning eller fotogrammetri, haft samordnande roll inom CAD i större projekt, samt trivs i samtal med kund.
Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som ger värde till kund. Tack vare din tekniska infallsvinkel och samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. För att du ska växa, utvecklas och motiveras tycker du det är positivt med ett ledarskap som stödjer, coachar och inkluderar dig i strategiska beslut.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV och personliga brev som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi hanterar våra ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
