Projektör - Energihem i Sverige AB - Byggjobb i Jönköping

Energihem i Sverige AB / Byggjobb / Jönköping2020-08-26ProjektörVill du jobba på ett företag som arbetar med energibesparande och klimatsmarta produkter och som verkar för en grönare framtid? Tycker du om att coacha andra och att driva projekt ifrån start till mål? Energihem slår varje månad nya försäljningsrekord, vill du vara med på vår framgångsresa? Sök tjänsten redan idag!Energihem expanderar och söker därför Projektörer till flera orter i landet. Som Projektör på Energihem gör du platsbesök hos våra kunder för att anpassa inmätningen av fönster, dörrar och solelsanläggningar efter kundens behov. Ditt uppdrag som Projektör innebär främst att mäta in fönster och solelsanläggningar hos privatpersoner. Du ansvarar för projektet ifrån start till mål genom att besöka och slutbesikta varje montage. Arbetet innebär mycket kundkontakt och vi ser därför att du är duktig på att ge ett gott bemötande och god service till våra kunder. Du kommer att jobba i nära samarbete med våra montörer och följa upp att arbetet blir genomfört enligt gällande rutiner. Vi söker dig som har förmågan att driva på ett projekt och få det i mål. Tjänsten innebär resor och övernattningar.Vi söker dig somVi söker dig som har lätt för att samarbeta med andra och ger god service till våra kunder. Som person är du strukturerad och noggrann, du planerar dina arbeten så att de blir effektiva och väl utförda. För dig är det viktigt att utföra jobbet med kvalitet. Vi ser gärna att du har byggteknisk erfarenhet. Har du arbetat som inmätare av fönster och/eller solelsanläggningar tidigare är det meriterande för tjänsten.Välkommen med din ansökan till ett företag med spännande framtidsutsikter och ett laddat montageteam!Ansök redan idagSkicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande, men senast den 30 september 2020. Du ansöker genom att mejla ditt cv och ett personligt brev till rekrytering@energihem.com . Har du frågor eller funderingar om tjänsten kan du kontakta Jan Johansson på 070-7462310.Om EnergihemEnergihem hjälper fastighetsägare att spara pengar samtidigt som de ökar värdet på sin fastighet med hjälp av energibesparande produkter som solceller, dörrar, fönster- och takbyte samt värmepumpar. Vårt utbud består av kvalitetsprodukter som alla inkluderar montering eller installation av våra egna montörer.Vi är ett snabbt växande företag på kraftig frammarsch. På kort tid har vi också tagit stora marknadsandelar inom fönsterbyte med vårt unika koncept - snabba säkra montage till rätt pris med färdiga lösningar. Tack vare lång erfarenhet från den privata marknaden och produkter som ligger i tiden förutspås vi med goda recensioner, bli en ledande aktör i landet.Vår mission är att både våra kunder och vår natur ska bli vinnare av de lösningar vi säljer och monterar. Vår vision är att bli just den ledande aktören i Sverige inom försäljning av framförallt solel och fönsterbyten.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Energihem i Sverige AB5333397