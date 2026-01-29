Projektmedarbetare, Visstid 100 %, Centrum mot våld
2026-01-29
Centrum mot våld är ett länsövergripande kompetenscentrum som organisatoriskt är placerad i Östersunds kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen där sju medarbetare med olika inriktningar, en verksamhetsledare samt en enhetschef på viss procent arbetar.
Centrum mot våld i Jämtlands län har i uppdrag att erbjuda stöd till utsatta för våld och stöd till förändring för de som utövat våld i en nära relation samt att verka som stöd till yrkesverksamma i Jämtlands län.
Vår verksamhet vilar på respekt för mänskliga rättigheter, barns rättigheter enligt barnkonventionen samt principer om jämställdhet och alla människors lika värde. Vi arbetar för ett samhälle fritt från våld, förtryck och diskriminering.
Det söks regelbundet projektmedel där några är tidsbestämda medan andra blir permanent en del av verksamheten. Denna tjänst sker inom ramen för Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Jämtlands län som är ett projekt som pågår under åren 2023-2027. Projektets syfte är att barn och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd oavsett vart man bor i Jämtland.
Arbetsuppgifter
Nu söker Centrum mot våld en projektmedarbetare som kan ta sig an ett nytt uppdrag som främst kommer att riktas mot förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån beviljade projektmedel som löper ett år framåt:
Arbetet kan bland annat innebära att:
• Informera om hedersrelaterat våld och förtryck och vilket stöd som personer som är utsatta kan få av socialtjänsten och Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.
• Bidra till att skapa nätverk för unga, exempelvis genom ambassadörsverksamhet mot hedersrelaterade normer.
• Utbilda andra om vad det kan innebära att vara utsatt samt hur de praktiskt kan hjälpa en medmänniska som är utsatt.
Informations- och utbildningsinsatserna erbjuds på plats runt om i länet eller digitalt och riktar sig både till små och stora grupper.
Utformningen av det förebyggande arbetet sker i samverkan med andra aktörer, såsom tex socialtjänst, skola och fritidsgårdar. De två nedersta punkterna kan därför modifieras beroende på behov och förutsättningar hos dessa aktörer.
Utöver det huvudsakliga uppdraget kommer du som anställd på Centrum mot våld ingå i en arbetsgrupp där vi stöttar och hjälps åt med alla de uppdrag som CMV har. Det kan t ex handla om att ansvara för telefon fram till kl.16.00 någon dag i veckan, hjälpa till med jourlägenheter, informera om CMV och generellt sett vara en lagspelare som ställer upp vid behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst behandlingspedagog- eller socialpedagogutbildning, eller annan eftergymnasial utbildning på motsvarande nivå som bedöms likvärdig och som är relevant för arbete med människor.
Meriterande är en god förståelse för hur hedersrelaterade normer och begränsningar kan påverka individers livsvillkor. Denna förståelse kan ha utvecklats genom egen livserfarenhet, yrkeserfarenhet eller annat nära arbete inom området. Sådan erfarenhet eller fördjupad kunskap ses som en särskild tillgång i rollen.
Du behöver vara bekväm med att tala inför både små och stora grupper, ha en förmåga att skapa förtroende hos ungdomar och vuxna i utsatta situationer samt kunna hålla fast vid och stå upp för mänskliga rättigheter även när det möter motstånd.
Vi ser gärna att du har god kännedom om socialtjänstens verksamhet och erfarenhet av att arbeta med människovårdande yrken
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
B- körkort är ett krav.
Övrigt
Som anställd på Centrum mot våld erbjuds du som anställd:
• Kontinuerlig fortbildning kopplat till uppdraget.
• Ett stimulerande arbete med varierande arbetsuppgifter.
• Trevliga och kompetenta kollegor som värnar om verksamheten och varandra.
• Närhet till verksamhetsledare som jobbar verksamhetsnära.
• Möjlighet till semesterväxling.
• Årsarbetstid.
• Friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Rekryteringsprocessen
Anställningen är på 100 % och pågår fram till 28/2 2027. Önskvärt är att du kan börja den 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Ansökan ligger öppen t o m den 20 februari 2025 och intervjuer beräknas hålla under v 9. Vi ser gärna att du inkommer med din ansökan så snart som möjligt då vi går igenom dessa löpande under söktiden.
Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in inför anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.
Kontaktpersoner
Anna Lindestig, Enhetschef Centrum mot våld 063-14 45 83
Liselott Åsberg, Verksamhetsledare Centrum mot våld, 063-14 32 66
Facklig representant:
Cecilia Strand, Akademikerförbundet SSR, 063-14 34 94
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
