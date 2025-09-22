Projektmedarbetare till Sandbacka Science Park - kort ansökningstid!
2025-09-22
Är du strukturerad, kommunikativ och vill bidra till digital och hållbar utveckling i en dynamisk miljö? Vi söker nu en projektmedarbetare för ett konsultuppdrag på heltid med start 1 november 2025 i Sandviken.
Om rollen
Som projektmedarbetare stöttar du projektledaren i planering, genomförande och uppföljning. Du ansvarar för dokumentation, rapportering och kommunikation både internt och externt samt fungerar som ambassadör för Sandbacka Science Park i möten med företag och samarbetspartners.
I rollen som projektmedarbetare kommer du bland annat att:
• Ansvara för att planera och genomföra din egen arbetsinsats.
• Samarbeta med kollegor för att främja effektivt samarbete och nå gemensamma mål.
• Sätta dig in i projektets bakgrund, mål och ramar.
• Följa regelverk för offentligt finansierade projekt (t.ex. offentlig upphandling och offentlighetsprincipen).
• Assistera projektledaren i planering, riskstyrning och måluppföljning.
• Bidra med kunskap, föreslå förbättringar och rapportera avvikelser.
• Dokumentera och regelbundet rapportera läge och resultat till projektledaren.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har minst kandidatexamen inom industriell ekonomi, ekonomi, datavetenskap eller liknande
• Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
• Är proaktiv, lösningsorienterad och strukturerad
• Har minst ett års erfarenhet av EU-finansierade projekt och samverkan med företag/aktörer
• Har minst ett års dokumenterad erfarenhet av att skapa och utveckla kundrelationer samt att samverka med en mångfald av aktörer.
Omfattning
Heltid, konsultuppdrag via StudentConsulting 1 november 2025 - 30 april 2026
Placeringsort: Sandviken, viss möjlighet till distansarbete
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
