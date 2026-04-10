Projektmedarbetare till Rörelse på rast
Vill du bidra till mer rörelse inom skolan?
Nu söker vi en Projektmedarbetare till vårt team Rörelse på rast.
Vilka är vi?
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Västra Götaland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen på regional och lokal nivå.
Vi brinner för att utveckla idrotten så att fler ska kunna och vilja idrotta i förening - hela livet.
Vi leder och samordnar ett flertal projekt, som på olika sätt syftar till att utveckla idrott- och föreningslivet. Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar vi för ökad rörelse, inkludering och förbättrad folkhälsa.
Nu behöver vi bli fler och söker en Projektmedarbetare med särskilt fokus på Rörelse på rast med placering i Alingsås.
Om projektet
Projektet Rörelse på rast genomförs i fyra kommuner; Alingsås, Herrljunga, Lerum och Vårgårda. Målet är att öka rörelse och social interaktion hos elever på låg- och mellanstadiet. Målet är också att inspirera till en aktiv fritid och bygga broar mellan barnen, skolan och idrottsrörelsen.
Arbetet med skolorna omfattar fyra huvudsakliga områden; kunskapshöjande insatser, rastaktiviteter, föreningssamverkan och utvecklingsarbete.
Vad innebär rollen?
Som Projektmedarbetare i Rörelse på rast kommer du att arbeta nära skolorna och stötta dem i förändringsarbetet. Du kommer bland annat:
Planerar och genomför processer tillsammans med arbetsgrupper från utvalda skolor
Planera och genomföra utbildningsinsatser för skolpersonal och elever
Utveckla samverkansformer med idrottsföreningar, specialidrottsförbund och andra lokala aktörer
Utforma och delta i nätverk och mötesplatser
Bidra i kommunikationsarbete
Bidra i internt utvecklingsarbete avseende koncept, metoder och arbetssätt
Till din hjälp har du en projektledare med övergripande ansvar för projektet. Du ingår i ett team med stora möjligheter till idé och erfarenhetsutbyte
Vem söker vi?
Vi söker dig som brinner för att skapa bättre förutsättningar för rörelse hos barn och unga i skolan. Meriterande är utbildning inom idrottsvetenskap, pedagogik, ledarskap och/eller folkhälsa. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda förändringsprocesser och kunskapshöjande insatser.
För att lyckas i rollen är du social och har en förmåga att engagera människor. Du är strukturerad och kan arbeta både självständigt och i team. Du är en skicklig kommunikatör och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vidare har du kapacitet att våga tänka nytt, problematisera och utmana för att tillsammans med skolan leda utvecklingen av barn och ungdomars rörelse och hälsa.
Projektet arbetar med rörelseförståelse (physical literacy) som förhållningssätt. Kunskap om samt praktisk tillämpning av detta är därför meriterande.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 100% i 12 månader, vi tillämpar 6 månaders provanställning. Start den 12 augusti eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Alingsås och arbetet är framför allt förlagt till en eller flera kommuner där projektet bedrivs (Alingsås, Lerum Herrljunga och /eller Vårgårda), vilket innebär att körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Låter det intressant och spännande? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV tillsammans med ett personligt brev där du motiverar varför du är den vi söker. Ange gärna löneanspråk.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 8 maj. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Arbetsgivaren kommer från den som erbjuds tjänsten begära in ett utdrag från Belastningsregistret.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Grade Onecruiter.
För frågor om tjänsten, kontakta Projektchef Lisa Manhof Mobil:0709-26 58 41 mail: lisa.manhof@rfsisu.se
Facklig kontaktperson är Maria Gustavsson, Unionen klubben VG, mobil: 0709-265880 mail: maria.gustavsson@rfsisu.se
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rf-Sisu Västra Götaland
412 48 ALINGSÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Alingsås Kontakt
Eleonore Tammermo eleonore.tammermo@rfsisu.se
