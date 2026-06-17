Projektmedarbetare Till Det Omställda Livsmedelssystemet - Hufb
Hälsinglands Utbildningsförbund / Administratörsjobb / Söderhamn Visa alla administratörsjobb i Söderhamn
2026-06-17
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Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs och Söderhamns kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på utbildning med bredd och kvalitet.
Förbundets arbete ska kännetecknas av att vara en motor för tillväxt, mäklare av utbildning och mötesplats för utveckling. Vi driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas innevånare samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Vi erbjuder också uppdragsutbildningar till företag och organisationer samt möjligheter till forskning och utveckling.Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning
Det aktuella projektet heter "Det omställda livsmedelssystemet: fem hävstänger för regional livsmedelsberedskap och resiliens". Projektet syftar till att ställa om livsmedelsförsörjningen till ett resilient system som samtidigt utgör regionens livsmedelsberedskap. Genom att utveckla en beredskapsmåltid baserad på lokala livsmedel och integrera den i kommunal verksamhet skapas en lösning som fungerar i både vardag och kris. Arbetet genomförs som en systemdemonstrator i Hälsingland där hela försörjningskedjan testas i verklig miljö och genom att använda systemförändrande hävstänger.Dina arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare hos oss kommer du att delta i genomförandet av ett projekt om beredskapslivsmedel med koppling till totalförsvar, civil beredskap, försörjningsberedskap och krishantering.
Arbetet omfattar analys av behov, målgrupper, försörjningskedjor, lagringsprinciper, distributionsmodeller och kommunikation till hushåll, företag, kommuner och offentliga aktörer. Du kommer att samverka med kommuner, regioner, statliga myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Du kommer att leda seminarier, workshops eller övningar kopplade till krisberedskap, totalförsvar eller försörjningsfrågor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt arbete inom totalförsvar, försörjningsberedskap eller civil beredskap. Du har förmågan att omsätta säkerhetspolitiska och beredskapsmässiga krav till praktiskt genomförbara projekt och övningsverksamhet
Du har erfarenhet av att bygga nätverk mellan offentliga och privata aktörer. Du kan ta fram beslutsunderlag, konceptbeskrivningar, projektplaner, kommunikationsmaterial och presentationsunderlag på svenska och engelska.
Du har god förmåga att analysera försörjningsrisker, beroenden och sårbarheter i livsmedelskedjan, inklusive frågor som rör lagerhållning, robusthet, distribution, informationspåverkan och lokal/regional beredskap.
Det är meriterande med erfarenhet av internationella samarbeten, NATO-relaterade beredskapsfrågor, säkerhetspolitisk analys och projekt där offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle samverkar.Anställningsvillkor
Vi startar upp rekryteringen / intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urvalet påbörjas således under ansökningstiden.
Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hälsinglands Utbildningsförbund
(org.nr 222000-3111), http://hufb.varbi.com
Collinigatan 12 (visa karta
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821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Forskare FOU
Mikael Vallström-Löfgren 0104541366 Jobbnummer
9967918