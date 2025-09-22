Projektmedarbetare till "Aktiv och inkluderande fritid för alla"
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott - världens bästa!
Läs mer om oss här: www.rfsisu.se/vastragotaland
Vill du bidra till att fler får möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid, oavsett funktionsnedsättning?
Vi söker nu en engagerad projektmedarbetare till vårt gemensamma projekt mellan RF-SISU Västra Götaland och Fritidsbanken Borås: Aktiv och inkluderande fritid för alla.
RF-SISU Västra Götaland är idrottsrörelsens regionala organisation. Vi arbetar för att fler ska kunna och vilja idrotta i förening - hela livet. Genom projekt och samarbeten med andra samhällsaktörer främjar vi rörelse, inkludering och folkhälsa.
I samarbete med Fritidsbanken Borås och via finansiering av Leder Sjuhärad, vill vi genom detta projekt skapa en tillgänglig fritid där alla, oavsett funktionsnedsättning, får möjlighet att delta på sina egna villkor.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Tillsammans med projektledaren och personal från Fritidsbanken planerar och genomför du aktiviteter som anpassas efter deltagarnas behov. Du samarbetar även med Parasportorganisationer, föreningar och andra aktörer för att utveckla projektets innehåll och arbetssätt. Rollen är varierad där du också ansvarar för transport och underhåll och av sportutrustning. Placeringsort är Borås och du kommer att arbeta i hela Sjuhärad. Delar av arbetet kommer förläggas på kvällar och helger.
Vi erbjuder
Du får ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor som annars har begränsad tillgång till fysisk aktivitet. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att utveckla verksamheten. Projektet ger också goda möjligheter till personlig utveckling inom RF-SISU Västra Götaland.
Vem är du?
Vi söker dig som vill bidra till en mer inkluderande fritid och har ett idrottsintresse.
• Du är praktisk och har lätt för att samarbeta.
• Erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning är meriterande, liksom kunskap om inkluderande idrott.
• För att trivas i rollen är du social och har lätt för att engagera andra.
• Du är strukturerad, självgående och van att arbeta i team.
• Meriterande är utbildning inom idrottsvetenskap, pedagogik, ledarskap och/eller folkhälsa.
• B-körkort är ett krav och en förutsättning. Så ansöker du
Anställningen är en visstidsanställning på 75 procent under ett år med möjlighet till förlängning. Start snarast!
Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar varför du passar i rollen som projektmedarbetare. Ange gärna löneanspråk.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 10 oktober. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Arbetsgivaren kommer från den som erbjuds tjänsten begära in ett utdrag från Belastningsregistret. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen.
För frågor om tjänsten kontakta: Kristine Josephsson, Verksamhetschef, mobil: 0709-26 57 71, e-post: kristine.josephsson@rfsisu.se
Facklig kontaktperson är Martina Ehnar, Unionen klubben VG, mobil: 0709-45 19 65, e-post: martina.ehnar@rfsisu.se
