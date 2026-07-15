Projektmedarbetare och utbildare till Change the game
Din Rekryteringspartner i Umeå AB / Behandlingsassistentjobb / Umeå Visa alla behandlingsassistentjobb i Umeå
2026-07-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Rekryteringspartner i Umeå AB i Umeå
, Luleå
, Boden
eller i hela Sverige
Change the game, som drivs av Stiftelsen för rörelserikedom, är ett kunskapscentrum som bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa, utveckla och sprida kunskap om vad som ökar människors möjligheter till positiva rörelseupplevelser. Tillsammans med samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt utvecklar vi projekt, utbildningar och verktyg som stärker kvaliteten i människors möten med rörelse.
Läs gärna mer om oss på change-the-game.se.
Vill du kombinera projektarbete med utbildning och coachning, och bidra till att fler människor får möjlighet att utveckla en positiv relation till rörelse?
Hos oss arbetar vi för att alla, oavsett intresse, erfarenhet eller förutsättningar, ska få tillgång till meningsfulla och lustfyllda rörelseupplevelser. Intresset för vårt arbete växer och vi söker nu en projektmedarbetare som vill vara med och utveckla våra projekt och successivt växa in i en utbildande och coachande roll.
Ditt nya arbete
Som projektmedarbetare och utbildare blir du en viktig del av vårt team och arbetar i flera utvecklingsprojekt som främst finansieras genom offentliga medel och genomförs tillsammans med partnerorganisationer i Sverige och internationellt.
I rollen ansvarar du för att planera, samordna och genomföra projektaktiviteter tillsammans med projektledare och samarbetspartners. Du bygger relationer, följer upp projektens utveckling och bidrar till dokumentation och rapportering till finansiärer.
En viktig del av tjänsten är att successivt utvecklas som utbildare. Inledningsvis assisterar du i våra utbildningar och workshops för att efter hand själv leda utbildningar, coachning och utvecklingsprocesser för aktörer inom bland annat skola, förskola, hälso- och sjukvård, föreningsliv, fritidsverksamhet och samhällsplanering. I rollen bidrar du också till utvecklingen av utbildningsmaterial och andra verktyg.
Som en del av verksamheten medverkar du även i våra återkommande aktiviteter, däribland vårt årliga event, och deltar i samarbeten med nationella och internationella partners.Publiceringsdatum2026-07-15Profil
För att trivas i rollen tror vi att du har en stark passion och nyfikenhet för frågor som rör människors lika rätt till deltagande, lärande och välbefinnande. Du är öppen, trygg och har ett medskapande förhållningssätt i mötet med olika människor och organisationer. Vidare är du flexibel, lösningsorienterad och självgående, samtidigt som du är en god lagspelare.
Vi tror att du har:
en relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete, folkhälsovetenskap, statsvetenskap, beteendevetenskap eller annan likvärdig inriktning
erfarenhet av projektarbete och samverkan mellan olika aktörer, gärna inom offentlig eller idéburen verksamhet
erfarenhet av att leda utbildningar, workshops eller andra grupprocesser
kunskap om, eller erfarenhet av, arbete som stärker människors förutsättningar att vara fysiskt aktiva utifrån ett helhetsperspektiv på människan i rörelse (physical literacy), gärna inom artistiska eller kulturella verksamheter
mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har arbetat i projekt finansierade av exempelvis Arvsfonden, Erasmus+ eller andra statliga eller europeiska program. Erfarenhet av hälsofrämjande arbete, internationellt samarbete, förändringsledning eller utvärdering är också meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med projekt och utbildningar som bidrar till att möta några av vår tids stora samhällsutmaningar. Du blir en del av en engagerad organisation där vi utvecklas tillsammans, delar kunskap och samarbetar med ledande personer och organisationer både nationellt och internationellt.
Vi erbjuder ett varierat arbete med stort eget ansvar, ett brett nätverk av samarbetspartners och goda möjligheter att utvecklas i rollen som projektmedarbetare, utbildare och coach.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Placeringsort är Umeå, men annan placeringsort kan diskuteras. Resor inom Sverige och internationellt förekommer regelbundet.
Låter det här som en roll för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och hoppas få välkomna dig till vårt team.
Din ansökan
I denna rekrytering annonserar vi via Din Rekryteringspartner. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tom Englén, verksamhetsledare via tfn: 070-608 98 28, eller tom@change-the-game.se
.
Välkommen med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 16 augusti 2026 vi länken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8076878-2102620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Rekryteringspartner i Umeå AB
(org.nr 559519-0645), https://dinrekryteringspartneriumea-1741688263.teamtailor.com
Renmarkstorget 10 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Arbetsplats
Din Rekryteringspartner i Umeå Jobbnummer
10003930