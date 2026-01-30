Projektmedarbetare inom kommunikation och bildstöd
Västra Götalandsregionen / Logopedjobb / Göteborg Visa alla logopedjobb i Göteborg
2026-01-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
DART kommunikationsstöd är en specialistverksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som arbetar för ökad kommunikativ och digital delaktighet.
Vi söker nu en projektanställd utbildningsutvecklare som vill vara med och ta fram en digital utbildning kopplad till nya bildstod.se. i nära samverkan med erfarna kollegor.
Uppdraget genomförs tillsammans med kollegor på DART, med stöd i befintliga arbetssätt och gemensamt ansvar för projektets genomförande.Dina arbetsuppgifter
Du arbetar tillsammans med kollegor på DART med att utveckla, strukturera och färdigställa en digital utbildning om bildstöd och kommunikativ tillgänglighet. Arbetet omfattar både planering och genomförande, insamling och bearbetning av erfarenheter från olika målgrupper samt framtagande och paketering av pedagogiskt och tillgängligt utbildningsmaterial.
Projektledning kan ingå i uppdraget beroende på din kompetens. Utifrån bakgrund och verksamhetens behov kan du även bidra i andra utbildnings- och utvecklingsinsatser samt i begränsad omfattning i patientarbete.Kvalifikationer
Du har någon av följande examen/legitimation: logoped, arbetsterapeut eller specialpedagog/speciallärare eller pedagog med utbildning som bedöms relevant för uppdraget. Erfarenhet av att arbeta med kommunikationsstöd eller kognitivt stöd är ett krav. Du har erfarenhet av att hålla i utbildning eller handledning av grupper och intresse för digitala utbildningsformer. Erfarenhet av att utveckla webbaserade utbildningar och kännedom om tidigare bildstod.se är meriterande.
Du är engagerad, kreativ, strukturerad och samarbetsorienterad, ser helheter och förstår vikten av att samverka med andra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad projektanställning med placering vid DART kommunikationsstöd i Göteborg. Omfattning 100 % eller enligt överenskommelse. Eventuell möjlighet till förlängning.
Du erbjuds ett utvecklande uppdrag i en verksamhet med hög kompetens och goda möjligheter att bidra till ökad kommunikativ tillgänglighet i samhället.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/480". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kontakt
Enhetschef, Josefin Hansson 076-1410534 Jobbnummer
9713264