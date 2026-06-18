Projektmedarbetare inom beredskap, riskanalys och kontinuitetsplanering
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2026-06-18
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Ref: 20261290
Vill du bidra till att stärka organisationens förmåga att hantera kriser, höjd beredskap och samhällsstörningar?
Välkommen till en spännande möjlighet!
Vi letar efter två nya kollegor som är intresserad av och har förmågan att axla rollen som projektmedarbetare. Tjänsten är placerad inom staben i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, där du tillsammans med kollegor utgör ett strategiskt och operativt stöd till förvaltningens ledning och verksamheter i frågor som bland annat rör säkerhet, beredskap och trygghet. Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare kommer du att arbeta med både strategiska och operativa frågor inom krisberedskap och civilt försvar. Rollen innebär ett nära samarbete med verksamheter och andra funktioner för att utveckla organisationens förmåga att förebygga, motstå och hantera störningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Genomföra och vidareutveckla fördjupade riskanalyser (FRA).
Arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) samt tillhörande åtgärdsplanering och uppföljning.
Genomföra analyser kopplade till organisationens krigsorganisation och bidra till det övergripande beredskapsarbetet.
Stödja verksamheterna i uppbyggnad, utveckling och analys av kontinuitetsplanering.
Ansvara för analys och uppföljning av beredskapsutrustning och beredskapsresurser.
Delta i arbetet med införandet av lagerhållningsskyldighet inför ikraftträdandet 2027.
Ta fram underlag, rapporter och beslutsstöd inom beredskaps- och säkerhetsområdet.
Medverka i utvecklingsarbete kopplat till civilt försvar, försörjningsberedskap och kontinuitetshantering.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett analytiskt arbetssätt och förmåga att omsätta komplex information till konkreta underlag och rekommendationer. Du arbetar strukturerat, tar eget ansvar och har lätt för att samarbeta med olika verksamheter och intressenter.
Vi ser att du har:
Akademisk utbildning inom krisberedskap, samhällssäkerhet, statsvetenskap, riskhantering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Erfarenhet av arbete med riskanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering eller liknande områden.
God förmåga att analysera, strukturera och dokumentera information.
Erfarenhet av att ta fram rapporter, beslutsunderlag och utredningar.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Arbete med civilt försvar och totalförsvarsfrågor.
Krigsorganisationsarbete.
Försörjningsberedskap och lagerhållningsfrågor.
Arbete inom offentlig sektor eller samhällsviktig verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med frågor som är centrala för organisationens beredskap och långsiktiga motståndskraft. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att bidra till utvecklingen av arbetet inom krisberedskap, civilt försvar och kontinuitetshantering.
Välkommen med din ansökan.
Projektet är på cirka 15 månader, vi genomför löpande urval, sök därför idag!
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Du blir en del av en verksamhet som verkar i hjärtat av Malmös samhällsbyggande, med nära koppling till socialtjänst, utbildning, kultur och andra kommunala funktioner. Vi arbetar rättighetsbaserat och hållbart, med stort fokus på samverkan, kvalitet och inkludering. Här värdesätter vi mångfald, normmedvetenhet och ett respektfullt bemötande – både internt och externt.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här: https://malmo.se/Jobb/Lediga-jobb/malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Särskild visstidsanställning (Projektanställning) på cirka 15 månader.
Antal tjänster: 2
Tillträde sker: enligt överenskommelse.
Arbetstid: Måndag- fredag, kontorstider.
Var: I härliga lokaler på Kungsgatan 13, Malmö.
Vi genomför löpande urval och intervjuer! Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: https://malmo.se/finsktforvaltningsomrade Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261290". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
)
211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Beredskapssamordnare
Reza Deheshjoo reza.deheshjoo@malmo.se +46709619636 Jobbnummer
9969739