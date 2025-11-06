Projektmedarbetare/Handledare inom Idrott och arbetsträning i Göteborg
2025-11-06
RF-SISU Västra Götaland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala och lokala organisationsled med främsta uppgift att stödja specialidrottsförbund/medlemsorganisationer regionalt och lokalt. Alla landets idrottsföreningar ska ha tillgång till ett likvärdigt och anpassat stöd oavsett idrott och geografisk hemvist. Vår huvudsakliga uppgift kan sammanfattas i att företräda, leda och stödja samt att bilda och utbilda inom föreningsidrotten. Vi skapar förutsättningar för vårt distrikts idrotter att nå svensk idrotts gemensamma vision. Svensk idrott - världens bästa!
Läs mer om oss här: www.rfsisu.se/vastragotaland
RF-SISU Västra Götaland söker en handledare med inriktning idrott och arbetsträning med placering i Göteborg.
Om projektet
I idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi finns uttalad ambition om en idrott för alla, där möjligheten att engagera sig i en förening är oberoende av individens förutsättningar. RF-SISU Västra Götaland bedriver i samarbete med Göteborgs stad ett program som heter Idrott & Arbete. Detta är en ny satsning som kommer att genomföras i nära samarbete med det lokala föreningslivet i Göteborg. Den övergripande målsättningen är:
Att genom individuellt stöd, utbildning, friskvård och praktik lotsa arbetssökande individer till jobb eller utbildning.
Tjänstens huvudsakliga innehåll: RF-SISU söker en medarbetare till vårt projektteam som tillsammans med relevanta samverkansaktör skall arbeta mot ovanstående målsättning genom att:
• Rekrytera, handleda och coacha deltagare genom programmet.
• Planera friskvårdsaktiviteter, relevanta utbildningar och studiebesök.
• Samarbeta med lokala idrottsföreningar som bistår med praktikplatser.
• Samverka med besläktade projekt inom och utom idrottsrörelsen.
• Samarbeta med relevanta kommunala verksamheter.
Du kommer arbeta i ett team som leds av en regional projektledare med övergripande ansvar för projektet samt. Du kommer också samverka med RF-SISU:s idrottskonsulenter i Göteborg och den avdelning som jobbar med utbildning. Vidare kommer du att samverka med andra relevanta projekt inom vår organisation.
I din roll ingår också löpande rapportering och utvärdering av arbetet.
Erfarenhetsprofil
• Relevant utbildning.
• Kunskap och erfarenhet av ideellt arbete så som exempelvis ledare i en idrottsförening
• Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta inom sociala projekt.
• Kännedom om idrotten i Göteborg.
• Kunskap om hur kommunal verksamhet fungerar.
• Speciellt meriterande är tidigare erfarenheter av arbete inom verksamheter så som arbetsmarknad eller sysselsättning.
• Kunskap i digitala verktyg.
• Du är social och utåtriktad och har lätt för att samverka med andra.
• Du har en god kommunikationsförmåga och förmåga att bygga relationer.
• Du har en god administrativ förmåga.
• Du är ansvarstagande och kan arbeta både självständigt och i team.
• Du har stor förståelse för människors olika förutsättningar och möjligheter samt en stark vilja att
arbeta med utveckling av människor.
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och lokal förankring.
Tjänsten är placerad i Göteborg och du kommer att behöva spendera mycket tid ute i verksamheten.
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 100% under ett år med möjlighet till förlängning. Start snarast möjligt fr o m den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Verkar detta vara en spännande och intressant utmaning för dig? Då ser vi gärna att du skickar in ditt CV samt ett kort personligt brev där du motiverar varför du passar i rollen som projektmedarbetare/handledare.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 28 november. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Arbetsgivaren kommer att begära in ett utdrag från Belastningsregistret från den som erbjuds tjänsten.
Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt datsskyddsförordningen.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg Grade Onecrutier
För frågor om tjänsten kontakta: Alfred Hedlund, Projektledare, mobil: 0708-74 74 88, mail: alfred.hedlund@rfsisu.se
Facklig kontaktperson är Maria Gustavsson, Unionen klubben VG, mobil: 0709-26 58 80, mail: maria.gustavsson@rfsisu.se
