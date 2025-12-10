Projektmedarbetare / Energi- & klimatrådgivare
Region Jämtland Härjedalen, Samhällsutveckling / Administratörsjobb / Östersund Visa alla administratörsjobb i Östersund
2025-12-10
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Samhällsutveckling i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Rollen inom Energikontoret finns inom enheten Samhällsutveckling. Vi är en del av förvaltningsområde Regional utveckling och tillhör Område hållbar tillväxt.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär arbete i pågående projekt/verksamheter på Energikontoret och kan skilja sig över tid. Nu är behovet framför allt som rådgivare på energi- och klimatrådgivningen samt inom ett externt finansierat projekt.
Rådgivningen är ett kommunalt uppdrag som Energikontoret utför åt 7 av länets 8 kommuner. Rådgivningen är opartisk, kostnadsfri och teknikneutral och riktar sig till allmänheten, företag och organisationer/föreningar. Som energi- och klimatrådgivare ger du information och råd om energianvändning och klimatpåverkan, samt informerar om hur en kan effektivisera energianvändningen genom tekniska lösningar och beteendeförändringar. Frågorna kan beröra områden som hushåll, lokaler och bostäder och handlar mer specifikt ofta om laddning, solceller, värmesystem och isolering. Du kan läsa mer om på den nationella hemsidan om rådgivningen: https://energiochklimatradgivningen.se/
Inom det externt finansierade projektet arbetar du operativt med genomförande av projektet aktiviteter enligt beslut om stöd från projektets finansiärer. Detta sker i nära samarbete med övriga projektmedarbetare och under ledning av projektets projektledare. Du kan läsa mer om våra pågående projekt här: https://regionjh.se/utveckling--finansiering/energikontoret/energikontorets-satsningar
Genom placeringen på Energikontoret får du god insikt i aktuella insatser och aktiviteter inom energi- och klimatområdet. Här finns bland annat erfarenheter och kunskap om laddinfrastruktur, hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara inköpsprocesser. Samarbete både internt och externt är en av framgångsfaktorerna i arbetet inom regional utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom energi och klimat eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig, samt har ett genuint intresse för energi- och klimatfrågor. Kompetens gällande fastighetsenergi och tekniska system, energieffektivisering och ellära är meriterande. Du är kommunikativ, tycker om och kan på ett enkelt och begripligt sätt, både muntligt och skriftligt, förmedla kunskap på olika nivåer och anpassad för skilda målgrupper. Du trivs med att prata inför små och stora grupper och att möta människor i olika situationer och på olika platser.
För att lyckas med uppgiften bör du vara initiativrik och ha mod att testa nytt. Du kan arbeta självständigt men ser samarbete som en förutsättning för att nå de bästa resultaten. Du har också ett framsynt förhållningssätt med fokus på att jobba med hållbara metoder som fungerar i framtiden.
Det är en fördel, men inget krav, om du har genomgått Energimyndighetens grundutbildning för Energi- och klimatrådgivning.
Vidare är erfarenhet av att arbeta i externt finansierade projekt meriterande.
Eftersom tjänsten innebär en del resande runt om i länet krävs även B-körkort
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/429/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Samhällsutveckling Kontakt
Enhetschef Samhällsutveckling
Per Lundkvist Molin per.lundkvist@regionjh.se 063-146528 Jobbnummer
9637546