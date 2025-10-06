Projektmedarbetare - Sociala Innovativa Broar
Älvkarleby Kommun / Sociala jobb / Älvkarleby Visa alla sociala jobb i Älvkarleby
2025-10-06
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvkarleby Kommun i Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vill du arbeta med ett samhällsviktigt projekt som gör skillnad på riktigt? Nu söker vi en projektmedarbetare till Sociala Innovativa Broar (SIB) - ett ESF-finansierat projekt som drivs av Folkuniversitetet i samverkan med Älvkarleby kommun.
Projektet ska utveckla nya arbetssätt för att stärka anställningsbarheten hos individer långt från arbetsmarknaden och bygga långsiktiga samarbeten med arbetsgivare.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare ingår du i ett team där du ansvarar för att arbeta med genomförande gentemot projektets målgrupper, att bygga och utveckla samarbeten med arbetsgivare, handledning, utbildningsinsatser och matchning samt dokumentation och administration för de projektdeltagare du arbetar med.Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av projekt - gärna EU-/ESF-projekt.
Erfarenhet av sälj.
Van nätverkare som har lätt att bygga relationer
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
God förmåga att samordna många aktörer och intressen.
Erfarenhet av arbete med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden:
Kunskap om arbetsmarknadsfrågor, social inkludering eller utbildning.
Erfarenhet av att hålla utbildningar.
Ett coachande och lösningsorienterat arbetssätt.
Meriterande är om du har lokal förankring och kännedom om Älvkarleby med omnejd.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad för både individer och samhälle. Ett nära samarbete med Folkuniversitetet, Älvkarleby kommun och lokala arbetsgivare. Möjlighet att vara med och bygga en modell för arbetsmarknadsintegration som ska kunna spridas nationellt. Tjänsten tillhör Näringslivs- och utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelsens förvaltning, och din närmaste chef är näringslivs- och utvecklingschefen.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdag. Vänta därför inte med din ansökan!
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/52". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, KS - Näringsliv- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Eva Cooper eva.cooper@alvkarleby.se 026-83162 Jobbnummer
9542489