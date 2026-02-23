Projektledare Vetenskapliga rådet-forskning, utbildning och innovation
2026-02-23
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Region Dalarna bedriver forskning, utbildning och innovation i nära samverkan med akademi, näringsliv och regionens verksamheter. Vårt uppdrag är att skapa nytta för invånare och medarbetare genom att utveckla framtidens kunskap, stärka kompetensförsörjningen och bidra till en hållbar hälso- och sjukvård.
Enheten för forskning, utbildning och innovation (FoUI) är regionens nav för vetenskapligt baserat utvecklingsarbete och är hemvist för Region Dalarnas Vetenskapliga råd. Rådets uppdrag är att med vetenskaplig metodik sammanställa och värdera kunskapsläget som underlag för beslut i medicinska och omvårdnadsrelaterade frågor. Genom sitt arbete säkerställer Vetenskapliga rådet att nya metoder och behandlingar i hälso- och sjukvården bygger på bevisad kvalitet genom att systematiskt granska och värdera det vetenskapliga kunskapsläget. Genom sitt arbete möjliggör rådet ett ordnat införande av effektiva metoder och begränsar användningen av sådana som saknar tydligt stöd - till nytta för både patienter och verksamheter.
Vetenskapliga rådet består av ordförande, sekreterare, projektledare och kliniskt och vetenskapligt verksamma ledamöter. Rådet arbetar enligt vedertagna processer och bidrar till transparenta, kunskapsbaserade beslut i regionens verksamheter.
Projektledare Vetenskapliga rådet-forskning, utbildning och innovation

Dina arbetsuppgifter
Som Projektledare för Vetenskapliga rådet ansvarar du för att ta fram vetenskapligt underlag inför både strategiska beslut och beslut nära vårdens verksamheter. Arbetet sker enligt internationellt erkända och etablerade arbetssätt och utgör ett viktigt stöd i regionens kunskapsstyrning.
Du:
koordinerar och leder Vetenskapliga rådets arbete tillsammans med ordförande och rådets ledamöter
genomför och sammanställer systematiska litteraturöversikter och andra vetenskapliga underlag
för dialog med berörda verksamheter inför och under utredningsuppdrag
representerar Region Dalarna i RSG-HTA och deltar i nationella HTA-nätverket
Uppdraget innebär både självständigt analytiskt arbete och nära samverkan med regionens verksamheter.
Kvalifikationer
Du har:
akademisk examen inom hälso- och sjukvård, tandvård eller angränsande område
doktorsexamen
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av att genomföra systematiska litteraturöversikter eller HTA-rapporter, även om utbildning kan ske inom ramen för tjänsten
pedagogisk erfarenhet, då viss undervisning kan förekomma
Som person är du strukturerad, uthållig och trygg i att leda arbete framåt. Du samarbetar väl, men trivs även med att arbeta självständigt och motiveras av att bidra till utveckling och kunskapsbaserade beslut.
