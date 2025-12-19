Projektledare verksamhetsutveckling och hyresgästanpassningar
2025-12-19
Vill du skapa framtidens arbetsplatser och driva projekt som gör skillnad? Hos Coor får du möjlighet att leda spännande projekt inom verksamhetsutveckling och hyresgästanpassningar - i en miljö där kvalitet, innovation och kundupplevelse står i centrum.
Vilka är vi?
Coor är Nordens ledande leverantör av Facility Management-tjänster. Vi skapar arbetsmiljöer som fungerar bättre - genom innovation, ansvar och samarbete. Hos oss blir du en del av ett team som driver projekt med fokus på hållbarhet, struktur och effektivitet.
Vi är en trygg arbetsgivare med en varm och inkluderande kultur där du får möjlighet att utvecklas och växa. Uppdraget omfattar en rikstäckande leverans som gör vardagen enklare och arbetsmiljön bättre - med tjänster som reception, konferens, lokalvård, teknisk service, projektledning och mycket mer.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som projektledare har du en nyckelroll i Coors leverans och är en del av projektkontoret hos vår kund. Du driver egna projekt och stöttar externa projektledare för att skapa bästa förutsättningar. Projekten är varierande och omfattar främst hyresgästanpassningar och lokalprojekt - med målet att skapa attraktiva, effektiva och hållbara arbetsmiljöer.
Du arbetar nära kund och kollegor inom koncept, säkerhet och hyresförhandlingar. Rollen innebär att samordna, kravställa och säkerställa att projekten håller hög kvalitet, följer tidplan och budget. Du dokumenterar och presenterar för kund och bidrar aktivt till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Resor förekommer i storstadsregionerna. Rollen är placerad i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå.
Exempel på arbetsuppgifter
- Helhetsansvar för projekt från planering till överlämning.
- Leda styrgruppsmöten och hantera dialog med beställare, entreprenörer och leverantörer.
- Säkerställa tidplan, budget och beslutsunderlag.
- Koordinera aktiviteter enligt projektkontorets riktlinjer.
- Hantera beställningar, fakturering och leverantörsfakturor.
- Skapa ekonomiska rapporter och beslutsunderlag.
- Bidra till utveckling av projektkontorets rutiner och arbetssätt.
- Arbeta med ständiga förbättringar och dela kunskap inom teamet.
Vem är du?
Du är en affärsmässig och engagerad projektledare som trivs med att ta ansvar och med att skapa struktur i komplexa projekt. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt, är noggrann och gillar att arbeta med människor. Du har hög arbetskapacitet, är flexibel och har förmågan till att driva projekt framåt med ordning och reda.
Du inspireras av att skapa attraktiva arbetsmiljöer och har förmågan att bygga förtroende, kravställa och agera med professionalism. Din styrka ligger i att kombinera analytisk förmåga med engagemang och handlingskraft - och du tycker att ekonomisk uppföljning och siffror är en naturlig och rolig del av arbetet.
Vi söker dig som:
- Tar ägarskap och agerar snabbt för att skapa framdrift.
- Har ett strukturerat arbetssätt med fokus på kvalitet.
- Är nyfiken, handlingskraftig och som gillar att bidra till förbättringar.
- Har förmågan att skapa engagemang och bygga förtroende i alla led.
Erfarenhet och kvalifikationer
- 3-5 års erfarenhet av projektledning inom hyresgästanpassning.
- Erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning.
- Vana vid kunddialoger och styrgruppspresentationer.
- God förståelse för projektekonomi och processer.
- Mycket god engelska i tal och skrift (koncernspråk).
- Körkort B.
Meriterande: Erfarenhet av FM-tjänster eller fastighetsrelaterade projekt.
Varför Coor?
- En unik möjlighet att driva projekt i ett av våra största FM-kontrakt.
- Nyckelroll i utveckling och effektivisering - skapa struktur och höj kvaliteten.
- En kultur som värderar hälsa, säkerhet, mångfald och inkludering.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserPubliceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (100%) med provanställning 6 månader
- Arbetstid: kontorstider
- Startdatum: Efter överenskommelse
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och kan komma utföra bakgrundskontrolll vid anställning.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Carl Hallgren Lundberg på carl.hallgrenlundberg@coor.com
.
Vi hanterar ansökningar löpande så sök in redan idag.
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
