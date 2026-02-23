Projektledare / Verksamhetsutvecklare inom Logistik
2026-02-23
Placering: Solna
Uppdragsform: Konsultuppdrag
Vi söker nu en erfaren projektledare/verksamhetsutvecklare inom logistik till ett uppdrag inom affärsområdet Decentrala Energilösningar (DES). Verksamheten fokuserar på distribuerade och förnybara energilösningar såsom solenergi och energilagring, inklusive relaterade optimeringstjänster och flexibilitetslösningar.
Om uppdraget
Uppdraget innebär att leda och koordinera implementeringen av en ny utsedd logistikpartner samt tillhörande logistiklösning. Konsulten kommer att ha en central roll i att säkerställa att den nya lösningen etableras, implementeras och övergår i stabil drift.
Ansvarsområden inkluderar bland annat:
Leda och driva implementeringsprojekt av logistikpartner
Definiera och dokumentera processer för olika logistikscenarier
Identifiera och fastställa roller och ansvar kopplade till den nya lösningen
Kravställa samt följa upp systemintegrationsarbete (ex. WMS och liknande system)
Säkerställa att logistiklösningen implementeras och fungerar operativt enligt målbild
Delta i och driva andra verksamhetsutvecklingsinitiativ inom Operational Development
Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med operativt genomförande.
Obligatoriska kompetenser och erfarenheter:
Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom logistik, supply chain eller distribution
Erfarenhet av att implementera ny logistikpartner och tillhörande logistiklösning
God förståelse för logistikflöden och lagerhantering
Erfarenhet av asset management, inklusive hantering, spårning, underhåll och garantifrågor kopplade till verksamhetens tillgångar
God förståelse för systemintegrationer inom logistik (exempelvis WMS, On-going eller motsvarande)
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processförbättring
Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt
Erfarenhet av tvärfunktionellt arbete mellan exempelvis logistik, inköp, sälj, IT och kundsupport
Civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens
Meriterande:
Erfarenhet från energibranschen, elhandel eller solcellsbranschenDina personliga egenskaper
Vi söker en strukturerad och drivande projektledare med stark genomförandeförmåga. Du är van att navigera i komplexa organisationer, skapa tydlighet i förändringsarbete och säkerställa framdrift i både teknik- och verksamhetsnära frågor.
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
