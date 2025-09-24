Projektledare verksamhet till Regionfastigheter i Skåne
Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö. Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård. Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.
Enheten projektledning strategiska projekt består idag av cirka 30 medarbetare med varierande kompetenser, inklusive projektledare inom bygg, installation och verksamhet, samt projektadministratörer, koordinatorer och tidplanerare. Vi arbetar i de stora sjukhusprojekten i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm. Tjänsten tillhör organisatoriskt enheten projektledning strategiska projekt, men det operativa arbetet sker under ledning av verksamhetsområdet basprojekt. I nuläget omfattar tjänsten främst arbete med basprojekt vid ny akutmottagning i Kristianstad, ny rättspsykiatrisk mottagning i Hässleholm och ny akutmottagning i Ystad. Tjänsten har huvudsaklig placering i Kristianstad, men innebär resor mellan de ovannämnda orterna och i övrigt Skåne.
Se gärna vår film om Regionfastigheter här: https://bit.ly/3S2t482
Som projektledare verksamhet är du delaktig i unika och spännande projekt som kommer att förändra sjukhusområdena i Skåne för lång tid framöver!
I din roll som projektledare arbetar du i beställarorganisationen i nära samarbete med övriga projektledare, representanter från verksamheten och med anlitade konsulter. Du ansvarar för att leda, samordna och driva det löpande arbetet i projekten gentemot berörda verksamheter. Vidare leder du och samordnar verksamhetsleveranser och är ett stöd i framdriften av projektet i nära samarbete med övriga projektledare, så som bygg- och installation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har följande:
• Goda kunskaper om sjukvårdsverksamhetens behov förvärvad genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
• Några års arbetslivserfarenhet av projektledning i liknande verksamhet.
• Goda datorkunskaper.
• Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande för tjänsten om du har något av följande:
• Utbildning i projektledning eller motsvarande.
• Erfarenhet av Regionfastigheters byggprocess.
• Kunskaper inom LOU och administrativa föreskrifter.
• Erfarenhet av upphandlingar enligt offentlig upphandlingslagstiftning.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och/eller inom byggherreorganisationer.
• Erfarenhet av arbete i stor projektvolym.
• B-körkort då det förekommer resor i tjänsten.
Som person är du trygg i din kompetens, stabil och har en god självinsikt. Du är självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar ditt arbete noggrant, organiserar och prioriterar uppgifter på ett effektivt sätt samt sätter upp och följer tidplaner. Därtill har du förmåga att driva och styra uppdraget med fokus på tid, kostnad och kvalitet. Vidare har du en stark kommunikativ förmåga som gör att du både tar till dig och förmedlar relevant information på ett tydligt sätt. Du är flexibel, idérik och engagerad i att utveckla våra arbetssätt. För att lyckas i rollen är du en samarbetande och relationsskapande person, både inom och utanför organisationen, med förmåga att leda och samordna team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionfastigheter utvecklar Region Skånes fastigheter. Vi förvaltar drygt 1 miljon m2 i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi cirka 500 000 m2 runt om i Skåne av andra fastighetsägare. Regionfastigheter ansvarar också för all om- och nybyggnation av Region Skånes lokaler. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, och bygger ut infrastrukturen med en servicedepå för Öresundstågen, spårvagnsdepå i Lund och planerar för flera nya bussdepåer. Vi är cirka 450 anställda med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning. Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne. skane.se/vibygger
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
