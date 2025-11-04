Projektledare, utveckling av JAS 39 Gripen
2025-11-04
Vi söker projektledare som vill vara delaktig i att driva vårt arbete med stridsflygsystemet JAS 39 Gripen C/D framåt. Hos oss får du möjlighet att använda din kompetens där den verkligen gör skillnad. Tillsammans med ett erfaret team är du med och skapar lösningar som gör avtryck - både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Nu söker vi projektledare som vill vara med att utveckla JAS 39 Gripen C/D kopplat till grundflygplan och leveransprojekt för exportkunder. Du kommer ingå i ett huvudprojekt och där leda arbetet avseende förmågor, egenskaper och prestanda.
Du kommer leda ett projektteam som tillsammans säkerställer att vi utvecklar och levererar system och materiel med rätt prestanda. I rollen som projektledare kommer du arbeta med att planera, leda och följa upp verksamhet och ekonomi. Tjänsten innebär arbete med upphandlingar och samverkan med Försvarsmakten, exportkunder och underleverantörer.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en civil- eller högskoleingenjörsutbildning eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt till exempel teknisk officer med erfarenhet av flygsystem.
Du har kunskap om och erfarenhet av projektledning inom tekniskt komplexa projekt. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tekniskt systemarbete. Det är meriterande om du arbetat med flygsystem samt om du har kunskap om regelverk för luftfartsprodukter och flygmaterielsystem 39. Vi ser positivt på om du har kunskap om systems engineering. Har du erfarenhet av Försvarsmaktens verksamhet är det ett plus. Erfarenhet av offentlig upphandling är meriterande liksom förhandlingserfarenhet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som trivs med att samarbeta med andra, är flexibel och självgående samt har förmåga att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde flyg- och rymdmateriel som ansvarar för de flyg- och rymdsystem som används av Försvarsmakten, exempelvis stridsflyg, helikoptrar och transport- och specialflyg.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-25.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Mikael Svensson, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Thomas Kihlström och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta David Helenius-Bylander eller Kristian Säf Pernselius via FMV:s växel: 08-782 4000.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
